26 ноября 2022

26 ноября 2022 10:42

Принцесса Miu Miu в маленьком черном платье

Вчера, 24 ноября, в сеть попали фотографии с вечеринки бренда Miu Miu в Лондоне. Званое мероприятие не могла пропустить одна из самых модных королевских особ - принцесса Олимпия Греческая. Аристократка и модный инфлюенсер, она считается главной любимицей модных Домов. Ее часто выбирают в качестве модели для съёмок кампейнов, а также с удовольствием приглашают на вечеринки в качестве подруги бренда.

Вчера для своего выхода Олимпия Греческая предпочла черное платье со смелым декольте. Если бы это было официальное королевское мероприятие, то можно было бы раскритиковать принцессу за слишком откровенный наряд. Но на неё не распространяется протокол, поэтому можно просто сделать комплимент ее великолепной фигуре.

Принцесса Олимпия Греческая блистает на вечеринке Miu Miu в маленьком черном платье с очень смелым декольте

Стилист по волосам слегка подкрутил локоны девушки, а визажист подчеркнул скулы бронзатором. Олимпия выглядела эффектно и расслабленно, явно наслаждаясь вечером.

Напомним, что внучка последнего греческого короля Константина II могла бы занять престол, но Греция отказалась от монархии. Поэтому ее королевское высочество Мария-Олимпия, принцесса Греции и Дании, строит модельную карьеру. 

Олимпия Греческая изучала фотографию в Школе дизайна Парсонс, а также историю искусств, модный бизнес и маркетинг. Девушка снималась для люксовых брендов и модных журналов Teen Vogue, W и Tatler. Последняя работа Олимпии - съемка для бренда обуви Aquazzura.

elle.ru


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