Белое пальто — главная находка 2022. Доказывает Кэти Холмс

Если вы до сих пор сомневаетесь, что белый цвет идеально подходит для зимы, то просто посмотрите на новый образ актрисы Кэти Холмс. Звезда, чей минималистичный и сдержанный стиль является образцом для подражания, вышла в свет в белоснежном тотал-луке - элегантный наряд несомненно вдохновит вас на покупку похожих вещей. Выбор знаменитости пал на белое пальто средней длины, свободные брюки и кашемировый свитер с высоким горлом молочного оттенка. Завершением образа стали кроссовки с контрастной строчкой.

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