Восточная фиалка: королева Рания в пурпурном платье плиссе

Иорданская 52-летняя королева принимает в гостях короля и королеву Швеции. Посмотрите, как она ослепительно выглядит в наряде французского бренда Andrew

Вчера, 16 ноября, король Абдалла II и его супруга устроили торжественный обед для короля Швеции Карла XVI и королевы Сильвии. Скандинавская пара находится в официальном туре в Иордании, поэтому королева Рания встречает гостей с подобающим шиком.

Так, для званого мероприятия она надела ослепительное пурпурное платье французского бренда Andrew Gn. Плиссированный наряд с развевающимися рукавами смотрелся по-королевски роскошно! Рания подчеркнула свою стройную талию, в очередной раз доказав - и в 52 года, будучи мамой четырех детей, можно выглядеть фантастически.

В качестве укладки Рания предпочла свою любимую прическу-мальвинку: стилист убрал передние пряди назад, "открыв" изящные скулы и шею королевы. Благодаря этому удалось разглядеть ее серьги в виде сердец британского бренда Theo Fennel. Украшения выполнены из рубинов и белого золота, но в сочетании с платьем камни приобрели глубокий пурпурный оттенок.

Восточная красавица в очередной раз попросила визажиста сделать ее любимый макияж: на верхние веки были нанесены дымчато-коричневые тени с легким сиянием, а нижние веки подчеркнули черным карандашом.

Что касается королевы Сильвии, то она предпочла нейтрально-пудровый наряд, состоящий из атласной юбки и перламутрового жакета. Инсайдеры поговаривают, что две аристократки не совсем жалуют друг друга: королева Рания проявила расположенность к диалогу, в отличие от северной королевы Сильвии.

elle.ru