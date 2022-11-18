18 ноября 2022

18 ноября 2022 10:17

Вещь сезона: кожаный бомбер в ретро стиле, как у Хейли Бибер

Мы уже неоднократно писали о том, что кожаный бомбер - главный мастхэв сезона, который актуален не только этой осенью, но и будущей весной. Именно поэтому такая вещь обязательно должна быть в вашем гардеробе. Убедиться в этом поможет новый образ модели Хейли Бибер - звезда отправилась в свой офис Rhode (косметический бренд Хейли) в своем любимом бомбере в ретро стиле, который она не снимает уже несколько месяцев.

Его модель сочетает со спортивными брюками на бедрах, базовым топиком, массивными кроссовками и сумкой-хобо из черной кожи. Берите на заметку!

Вещь сезона: кожаный бомбер в ретро стиле, как у Хейли Бибер

Вещь сезона: кожаный бомбер в ретро стиле, как у Хейли Бибер

elle.ru


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