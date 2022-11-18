Вещь сезона: кожаный бомбер в ретро стиле, как у Хейли Бибер

Мы уже неоднократно писали о том, что кожаный бомбер - главный мастхэв сезона, который актуален не только этой осенью, но и будущей весной. Именно поэтому такая вещь обязательно должна быть в вашем гардеробе. Убедиться в этом поможет новый образ модели Хейли Бибер - звезда отправилась в свой офис Rhode (косметический бренд Хейли) в своем любимом бомбере в ретро стиле, который она не снимает уже несколько месяцев.

Его модель сочетает со спортивными брюками на бедрах, базовым топиком, массивными кроссовками и сумкой-хобо из черной кожи. Берите на заметку!

elle.ru