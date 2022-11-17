Идеальные синие джинсы, которые Марго Робби носит с мужским пиджаком - ФОТО

Частым появлением актрисы Марго Робби на светских мероприятиях мы обязаны выходу нового фильма Дэмьена Шазелла "Вавилон", где звезда сыграла главную роль вместе с Брэдом Питтом. Так, например, вчера Марго давала интервью журналистам вместе со своим коллегой по картине, а уже сегодня отправилась на очередное шоу - по пути к студии ее и заметили папарацци.

Для выхода в свет экранная Барби выбрала идеальные синие джинсы mom fit, которые она дополнила базовым топом и объемным пиджаком мужского кроя. Образ завершили две яркие детали: зеленая сумка Bottega Veneta и лодочки винного оттенка.

Напомним, фильм расскажет о Голливуде 20-х годов - в центре сюжета несколько амбициозных мечтателей, которых ждут резкие взлеты и такие же резкие падения. Марго Робби перевоплотится на экране в реально существовавшую актрису Клару Гордон Боу - звезду немого кино и секс-символа 20-х.

elle.ru