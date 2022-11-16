Ожившая принцесса: Иванка Трамп в вечернем платье оттенка незабудок на свадьбе младшей сестры

И если кто-то и мог отвлечь внимание гостей от невесты в кутюрном платье Elie Saab, так это ее сестра Иванка. Трамп-старшая выглядела в соответствии с дресс-кодом, заявленном для подружек невесты - в шелке небесно-голубого оттенка.

На кадрах, которые подловили уличные фотографы, Иванка без преувеличения похожа на ожившую принцессу диснеевских мультфильмов - Золушку, которая приехала на бал и уж точно без внимания принца не останется. Платье "правой руки президента", сшитое на заказ, состояло из структурированного лифа, почти затянутого корсетом, и похожей на шарф накидки. Образ, который очень напомнил платье принцессы Дианы авторства Catherine Walker на Каннском кинофестивале в 1997 году.

Нас искренне удивил выбор обуви Иванки. Давняя поклонница классических лодочек, практически никогда на изменяет этой универсальной обуви, которая есть у нее во всех оттенках. Но на этот раз выверенная перфекционистка Трамп выступила для себя нетривиально: всем классическим каблукам она предпочла массивную серебряную платформу, которая мелькала под невесомым подолом.

elle.ru