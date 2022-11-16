16 ноября 2022

16 ноября 2022 14:00

Осень в Нью-Йорке: Ирина Шейк в черном свитере и кожаном плаще в стиле 80-х

Если на подиуме российская супермодель Ирина Шейк то и дело появляется в "голых" платьях, провокационном белье и сексуальных костюмах, то в обычной жизни звезда предпочитает более практичную и уютную одежду. Которая, впрочем, выглядит также стильно и эффектно. Так, сегодня папарацци заметили модель на прогулке по Нью-Йорку - выбор Ирины пал на объемный кожаный плащ в стиле 80-х, черный свитер с высоким воротом, плотные колготки и юбку миди. Завершением образа стали сумка Hermes, очки-маска, кожаные перчатки и строгие лоферы.

Осень в Нью-Йорке: Ирина Шейк в черном свитере и кожаном плаще в стиле 80-х

Во время прогулки Шейк говорила по телефону и не скрывала улыбку. Интересно, кто на другом конце провода? Неужели Брэдли Купер?

Осень в Нью-Йорке: Ирина Шейк в черном свитере и кожаном плаще в стиле 80-х

elle.ru


Просмотров: 148

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

6 октября 16:00

  • 1 270
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 11:49

  • 1 636
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 10:04

  • 1 158
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 11:19

  • 1 296
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 09:20

  • 1 009
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 11:15

  • 912
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 12:07

  • 1 297
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 18:42

  • 1 313
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 16:50

  • 1 400
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье

Мода

3 июля 13:40

  • 4 661
Как одеваться, чтобы нравиться мужчинам