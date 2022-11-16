Осень в Нью-Йорке: Ирина Шейк в черном свитере и кожаном плаще в стиле 80-х

Если на подиуме российская супермодель Ирина Шейк то и дело появляется в "голых" платьях, провокационном белье и сексуальных костюмах, то в обычной жизни звезда предпочитает более практичную и уютную одежду. Которая, впрочем, выглядит также стильно и эффектно. Так, сегодня папарацци заметили модель на прогулке по Нью-Йорку - выбор Ирины пал на объемный кожаный плащ в стиле 80-х, черный свитер с высоким воротом, плотные колготки и юбку миди. Завершением образа стали сумка Hermes, очки-маска, кожаные перчатки и строгие лоферы.

Во время прогулки Шейк говорила по телефону и не скрывала улыбку. Интересно, кто на другом конце провода? Неужели Брэдли Купер?

elle.ru