Как стильно сочетать шарф и шапку? 4 простых лайфхака - ФОТО

Многие из нас до последнего не принимают тот факт, что настало время утепляться. Самое время это исправить.

Погода ухудшается с каждым днем, словно подготавливая нас к суровой зиме. Коварный ветер начинает проникать в самые незащищенные зоны - уши, горло и нос, что может обернуться серьезной простудой. К сожалению, в погоне за идеальными аутфитами мы часто пренебрегаем теплыми аксессуарами, так как они мало с чем сочетаются, а иногда и вовсе портят придуманный в голове образ. Однако стоит смириться с тем фактом, что в нашей стране довольно суровый климат - это никак не исправить. И потому вместо того, чтобы подчинять себе сезоны года, советуем приступить к более реальному плану: например, поискать стильные сочетаний шапок и шарфов. А чтобы вы не напрягались, мы выделили 4 совета, которые заставят вас полюбить ненавистные аксессуары.

Яркое с ярким

Любителям экстравагантных сочетаний подойдет правило "яркое на яркое". Если вы не боитесь экспериментировать и всегда готовы к неожиданным look'ам, задумайтесь о контрастах. Например, носите красный берет и голубой шарф - или наоборот. Выбирайте свои самые любимые оттенки, разбавляя базовый и тусклый осенний гардероб небольшой "кислинкой".

Нейтральная цветовая гамма

Минималисты, и для вас кое-что есть! Поклонникам кофейной и асфальтовой палитры стоит обратить внимание на однотонные аксессуары - возможно, даже из одного комплекта. Теплые, некричащие, а потому универсальные, такие шапки и шарфы впишутся в абсолютно любой наряд. И гадать над сочетанием не придется.

Похожая фактура и цвет

Пару лет назад сочетание шапки и шарфа похожих, но разных оттенков считалось моветоном, но только не в 2022. У вас есть зеленая шапка и мятный шарф? Или красный чепчик и бордовый шарф? Это замечательно! "Скрещивайте" их между собой, не стесняясь сочетания несочетаемого - ведь не просто так сегодня в моде самые странные тандемы вещей, которые когда-либо видел мир.

Крупная вязка

В осенне-зимнем сезоне (уже традиционно) никак не обойтись без крупной вязки. В новом сезоне предлагаем взять новый стилистический курс и разнообразить свой гардероб акцентами в виде теплых шарфов и шапок крупной вязки. В этом сезоне особенно актуальны фактурные модели с плетением "косичка" или другими фигурными деталями. Они отлично сочетаются как с вязаными, так и с трикотажными "напарниками". Например, у вас может быть шапка крупной вязки и трикотажный шарф в тон - или наоборот. Идеальное сочетание, которое никогда не выйдет из моды.

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