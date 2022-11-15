Вам срочно нужен джемпер с круглым вырезом — и вот почему

Любимый предмет гардероба Энн Хэтэуэй, который должен попасть и в ваш шкаф.

Роль выреза в мире моды не стоит недооценивать. Незначительная на первый взгляд деталь выполняет очень много важных функций. Она может скрыть недостатки фигуры, или наоборот - подчеркнуть достоинства. Правильно подобранный вырез способен смоделировать форму лица, удлинить шею, выгодно приоткрыть линию декольте или сделать акцент на изящных ключицах.

В тренде нового сезона классический круглый вырез. Даже не так - круглый вырез просто вернулся из прошлого, медленно смещая V-образный и провокационный до середины живота. Согласитесь, блузы и свитеры с круглым вырезом - классика, которая будет актуальна еще много лет. И в новом сезоне дизайнеры не забыли об этом, представив всевозможные зимние образы с практичными вырезами. Так, в коллекции Dior появились воздушные вечерние макси-платья из нежного шифона, в то время как Bottega Veneta и JW Anderson сделали ставку на повседневные вещи. Как пример - джемперы с круглым вырезом.

Если вы наберете в поисковике "стритстайл звезд", именно звезд, а не it-girls, заметите, что всех селебрити связывает одна вещь - джемпер с круглым вырезом. Энн Хэтэуэй и Дакота Джонсон являются главными поклонницами теплой и универсальной вещи. И мы прекрасно понимаем, почему.

У джемпера много преимуществ. Во-первых, он универсален. Если вам нечего надеть, но надо быстро собраться - джемпер тут как тут. Во-вторых, он удобный. Свободный и мягкий, он приятно прилегает к коже и совершенно не сковывает движений. Купив такую вещь, вы срываете джекпот, ведь она (как подписка в условной игре) дает вам доступ к десяткам новых образов. Идеальная инвестиция в осенне-зимний гардероб.

Дизайнеры настаивают, что джемпер с круглым вырезом должен быть серым или бежевым. Некоторые модницы считают, что все зависит от основной цветовой гаммы в вашем гардеробе. И те, и другие - правы, однако многие не учитывают, что даже самая яркая вещь будет отлично гармонировать с серой пушистой моделью. Джемпер, в первую очередь, вещь согревающая, а уже потом - модная. Собрали для вас несколько классных моделей, инвестируя в которые вы никогда не пожалеете.

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