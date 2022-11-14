Перед тем, как разобраться как и с чем носить дубленку, давайте поговорим о ней в общих чертах: что это за тип одежды и чем он отличается от всех остальных вариантов верхней одежды?

Во-первых, дубленку придумали в России более двух тысяч лет назад: кто-то из далеких предков перевернул кусок меха кожей наружу, а мехом внутрь. Это и была прабабушка дубленки, которую нашли археологи во время раскопок под Минусинском.

Во-вторых, настоящая дубленка - это не просто "мех под кожей", а изделие из дубленой овчины. (Дублением называется метод обработки кожи специальными веществами, которые и придают ей характерный внешний вид, повышая тем самым ее износостойкость).

Классическая дубленка производится из овечьей шкуры, но сейчас в магазинах можно выбрать изделие на любой вкус и кошелек: из экокожи, каракуля и не только. Одной из самых теплых моделей считается дубленка из мериноса, то есть специальной тонкой овечьей шерсти.

Как выбрать модную дубленку

Многие до сих пор верят в стереотип о том, что дубленка вышла из моды. Хотя это не так: каждый год мировые знаменитости появляются в стильных образах с дубленкой в главной роли. Безусловно, существуют устаревшие модели, но есть и трендовые - именно про них мы и поговорим в нашем материале. Когда вы будете выбирать себе верхнюю одежду из дубленной кожи, обязательно обратите внимание на следующие модели:

Дубленка-авиатор средней длины, напоминающая косуху;

Длинная дубленка с поясом и воротником, по крою прохожая на тренч;

Дубленка с крашеным мехом.

С чем носить дубленку?

Что надеть вниз:

Дубленка хорошо сочетается с базовыми элементами гардероба: джинсами, брюками, юбками-миди. Обращайте внимание на что, что они должны быть подобраны по цвету и стилю. Например, дубленка-авиатор бежевого цвета прекрасно сочетается с темно-серыми брюками широкого кроя.

Дубленка-авиатор прекрасно смотрится в комплекте со спортивным костюмом. Поддержать фактуру можно массивной обувью на широкой подошве.

Юбка-миди или платье тоже отлично впишутся в осенне-зимний образ с дубленкой. Они могут быть однотонными или же, наоборот, акцентными.

На случай холодов можно утеплить низ брюками на флюсовой подкладке или же надеть под привычные базовые джинсы тёплые колготки.

Что надеть под дубленку?

Здесь все горазд проще: если вы уже знаете, какой у вас низ, то верх будет отталкиваться от него. Джинсы отлично сочетаются как со свитшотами, так и с джемпером из кашемира, а юбка может стать парой для рубашки.

Какая обувь сочетается с дубленкой?

Челси - универсальная пара обуви для любой верхней одежды. С дубленкой тоже будет смотреться круто;

Ботинки на шнуровке - эта пара обуви прочно вписалась в базовый гардероб и не теряет своей актуальности из сезона в сезон;

Сапоги с квадратным мысом - обувь в стиле голливудских знаменитостей вполне подойдет к вашей новой дубленке;

Сапоги в стиле 2000-х вновь вернулись на модную арену, а это значит, что их нужно примерить;

Резиновые сапоги - почему бы и нет? Они невероятно круто смотрятся, если их правильно вписать в образ.

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