12 ноября 2022

12 ноября 2022 14:50

Голливудская суперзвезда Аня Тейлор-Джой сменила белые локоны на короткую медную стрижку - ВИДЕО

Совсем недавно на мировые экраны вышла картина "Варяг", где Аня Тейлор-Джей исполнила роль нордической ведьмы Ольги. Актриса оказалась фантастически органична в этом амплуа. Особенно "к месту" пришлись ее длинные пепельные волосы - натуральный оттенок звезды, который прославил ее в Голливуде. 

Голливудская суперзвезда Аня Тейлор-Джой сменила белые локоны на короткую медную стрижку

"Надоело!" - похоже, именно так заявила молодая звезда и номинантка всех возможных премий, и записалась к парикмахеру. На снимке с любимым бойфрендом-музыкантом британо-аргентинская красотка позирует с новой стрижкой: короткий подкрученный боб с мини-челкой. Идет такой образ звезде ничуть не меньше! 

Голливудская суперзвезда Аня Тейлор-Джой сменила белые локоны на короткую медную стрижку.

elle.ru


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