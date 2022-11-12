12 ноября 2022

12 ноября 2022 13:02

9 вдохновляющих осенних образов Деми Мур

11 ноября день рождения отмечает Деми Мур, сегодня голливудская актриса празднует 60-летие. С середины 90-х годов Мур уже была суперзвездой. Славу ей принесли громкие и сильные кинороли - "Солдат Джейн", "Привидение", "Ангелы Чарли". Сейчас в ее фильмографии более 50 проектов.

С 1987 по 2000 звезда была замужем за Брюсом Уиллисом, от него актриса родила троих дочерей. В 90-е Деми и Брюс были настоящей power couple - успешными, стильными, влюбленными и очень популярными.

В 2019 году Деми Мур выпустила скандальные мемуары, книга получила название "Наизнанку" (Inside Out). В ней она откровенно рассказала про сложные этапы своей жизни, прошлась по бывшему мужу Эштону Катчеру и всей подноготной Голливуда. Многих шокировали детали из книги, ходили слухи, что этими мемуарами она навсегда поставила крест на своей карьере в киноиндуcтрии. Несмотря на не самую безупречную репутацию, к 60 годам Деми удалось справиться со всеми трудностями. Она нечасто снимается в кино, зато может похвастаться громкими рекламными контрактами. В 2021 году она вышла на подиум шоу Fendi, а летом этого года представила свою коллаборацию с брендом купальников Andie.

В день рождения Деми мы собрали девять ее модных архивных фото.

elle.ru


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