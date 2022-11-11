11 ноября 2022

11 ноября 2022 17:34

Королева ужасов: Аня Тейлор-Джой в синей коже на премьере нового хоррора - ФОТО

Благодаря своей необычной и притягательной внешности актриса Аня Тейлор-Джой часто становится "лакомым кусочком" для создателей триллеров и хорроров. В послужном списке звезды уже значатся культовый фильм "Ведьма" студии А24, картина "Прошлой ночью в Сохо", номинированная на премию BAFTA, а также "Сплит" и другие. И вот очередная "страшилка", где Тейлор-Джой сыграла главную роль - в ноябре на большие экраны выходит комедийный хоррор "Меню" от режиссера Марка Майлода.

Сегодня в Лондоне как раз состоялась первая и главная премьера картины, которую актриса просто не могла пропустить. "Королева ужасов" появилась на красной дорожке в эффектном синем платье из кожи, которое соединяет в себе корсет и асимметричную юбку с оборками. Завершением наряда стали высокие перчатки и черные классические лодочки.

Королева ужасов: Аня Тейлор-Джой в синей коже на премьере нового хоррора

Королева ужасов: Аня Тейлор-Джой в синей коже на премьере нового хоррора

Королева ужасов: Аня Тейлор-Джой в синей коже на премьере нового хоррора

elle.ru


Просмотров: 146

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

6 октября 16:00

  • 1 220
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 11:49

  • 1 583
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 10:04

  • 1 116
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 11:19

  • 1 239
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 09:20

  • 963
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 11:15

  • 878
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 12:07

  • 1 267
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 18:42

  • 1 283
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 16:50

  • 1 355
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье

Мода

3 июля 13:40

  • 4 616
Как одеваться, чтобы нравиться мужчинам