Королева ужасов: Аня Тейлор-Джой в синей коже на премьере нового хоррора - ФОТО

Благодаря своей необычной и притягательной внешности актриса Аня Тейлор-Джой часто становится "лакомым кусочком" для создателей триллеров и хорроров. В послужном списке звезды уже значатся культовый фильм "Ведьма" студии А24, картина "Прошлой ночью в Сохо", номинированная на премию BAFTA, а также "Сплит" и другие. И вот очередная "страшилка", где Тейлор-Джой сыграла главную роль - в ноябре на большие экраны выходит комедийный хоррор "Меню" от режиссера Марка Майлода.

Сегодня в Лондоне как раз состоялась первая и главная премьера картины, которую актриса просто не могла пропустить. "Королева ужасов" появилась на красной дорожке в эффектном синем платье из кожи, которое соединяет в себе корсет и асимметричную юбку с оборками. Завершением наряда стали высокие перчатки и черные классические лодочки.

elle.ru