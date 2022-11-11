Как Dior создавали кутюрное платье «Принцессы Дианы»

В среду, 9 ноября, в Лондоне состоялась громкая премьера пятого сезона сериала "Корона", который рассказывает о жизни и тайнах королевской семьи Великобритании. В новых сериях полностью сменился актерский состав - вместо Эммы Корин принцессу Диану сыграла актриса Элизабет Дебики, которая невероятно похожа на свой "оригинал".

На премьере знаменитость появилась в потрясающем черном шелковом платье из новой кутюрной коллекции Dior, которое создавалось двумя мастерами модного Дома специально для Дебики на протяжении 300 часов. На Элизабет также были кольца, браслеты и серьги Bois de Rose в желтом и розовом золоте и бриллиантах, а также серьги Rose Dior Couture в розовом золоте и бриллиантах.

Многие поклонники королевской семьи тут же вспомнили знаменитое "Платье Траволты" - наряд принцессы Уэльской авторства Victor Edelstein, который она носила на торжественном ужине в Белом доме в ноябре 1985 года. Он назван в честь американского актера Джона Траволты, с которым принцесса танцевала в тот вечер.

Специально для ELLE Russia бренд Dior предоставил снимки, на которых можно детально рассмотреть, как именно создавался образ для новой "Принцессы Дианы", который определенно войдет в историю.

elle.ru