11 ноября 2022

11 ноября 2022 20:01

Как Dior создавали кутюрное платье «Принцессы Дианы»

В среду, 9 ноября, в Лондоне состоялась громкая премьера пятого сезона сериала "Корона", который рассказывает о жизни и тайнах королевской семьи Великобритании. В новых сериях полностью сменился актерский состав - вместо Эммы Корин принцессу Диану сыграла актриса Элизабет Дебики, которая невероятно похожа на свой "оригинал".

На премьере знаменитость появилась в потрясающем черном шелковом платье из новой кутюрной коллекции Dior, которое создавалось двумя мастерами модного Дома специально для Дебики на протяжении 300 часов. На Элизабет также были кольца, браслеты и серьги Bois de Rose в желтом и розовом золоте и бриллиантах, а также серьги Rose Dior Couture в розовом золоте и бриллиантах.

Как Dior создавали кутюрное платье

Многие поклонники королевской семьи тут же вспомнили знаменитое "Платье Траволты" - наряд принцессы Уэльской авторства Victor Edelstein, который она носила на торжественном ужине в Белом доме в ноябре 1985 года. Он назван в честь американского актера Джона Траволты, с которым принцесса танцевала в тот вечер.

Как Dior создавали кутюрное платье

Специально для ELLE Russia бренд Dior предоставил снимки, на которых можно детально рассмотреть, как именно создавался образ для новой "Принцессы Дианы", который определенно войдет в историю.

Как Dior создавали кутюрное платье

Как Dior создавали кутюрное платье

Как Dior создавали кутюрное платье

elle.ru


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