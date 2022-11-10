Самое красивое с Недели моды в Милане весна-лето 2023 - ФОТО

Миучча Прада одна из первых дизайнеров стала брать обычные, самые заурядные вещи - и превращать их в модные и желанные. Так было с передниками, халатами и серыми платьями, как у итальянских домохозяек. А еще с ночнушками. Их можно встретить в коллекциях Prada двадцати- и тридцатилетней давности. В следующем году Миучча предлагает носить прозрачную ночнушку поверх серого комбинезона или просто так, с туфлями "Мэри-Джейн" на каблуке.

РУБАШКИ BOTTEGA VENETA

С 1970-х годов Bottega Veneta был синонимом высочайшего итальянского мастерства и тихой роскоши, как Hermès во Франции. К этой основе основ новый дизайнер Матье Блази и стремится вернуть марку. Казалось бы - просто фланелевые рубашки в клетку. Но нет, это рубашки из кожи. Чтобы добиться этого поразительного сходства, на кожу наносили принт в двенадцать слоев.

ФАРТУКИ FENDI

К серым брюкам в новой коллекции Fendi идут фартуки. Брюки из костюмного материала, фартук - из мерцающего атласа, который развевается в движении. Всегда говорим, что все самое красивое получается благодаря контрастам - вот свежее доказательство.

ЗАМШЕВЫЕ ТОТАЛ-ЛУКИ SALVATORE FERRAGAMO

У Salvatore Ferragamo новый креативный директор - это Максимилиан Дэвис, основатель бренда Maximilian. Для начала дизайнер поменял лого итальянского бренда: Salvatore Ferragamo стал просто Ferragamo. Но к наследию марки молодой дизайнер всё же относится с почтением - это по-прежнему спокойные вещи из роскошных материалов, в основном из кожи.

ЮБКИ С БАХРОМОЙ JIL SANDER

Строгие силуэты дизайнеры Jil Sander разбавляют декоративными элементами. В весенне-летней коллекции Люси и Люка Мейеров лаконичные топы и жилеты носят с вязаными юбками, бахрома которых расшита блестками. От этих вещей невозможно отвести взгляд - еще одно напоминание, за что мы на самом деле любим моду.

МИНИ-ПЛАТЬЯ ETRO

Etro - это не только про узор "пейсли", считает новый креативный директор итальянского бренда Марко де Винченцо. В его первой коллекции для марки много кроп-топов, мини, ярких расцветок и архивных, ранее не растиражированных узоров Etro. Самыми трудоемкими, по словам дизайнера, были эти мини-платья с бисерной бахромой.

ПЛАТЬЯ DIESEL

Итальянская марка Diesel c приходом Гленна Мартенса процветает с каждым сезоном. Кроме вещей из денима - бесспорно, гениальных - хочется отметить и другие эксперименты дизайнера. Например, эти платья в оттенках денима, как будто залатанные органзой и кружевом - красиво и остроумно.

ГРЕМЛИНЫ GUCCI

Показ Gucci представлял собой парад более чем 60 пар близнецов - во время такого захватывающего дух шоу на вещи, честно признаться, почти не обращаешь внимание. Но кое-что всё же бросалось в глаза: это пушистый гремлин Гимзо на подоле платьев, сандалиях, рюкзаках и поясных сумках.

elle.ru