10 ноября 2022

10 ноября 2022 15:05

Самые модные сумки осени 2022

JACQUEMUS (LE BAMBIDOU)

К осени хитовая сумка-малышка "Бамбиду" стала мягкой и пушистой - в мороз она, может, и не согреет, но точно скрасит пасмурные слякотные будни.

ACNE STUDIOS (DISTORTION)

Самые модные сумки осени 2022

Нет, с вашими глазами всё в порядке. Просто форма сумки искажена - как будто ее деформировали по диагонали в фотошопе. Сразу предупреждаем: готовьтесь к вопросительным взглядам и прищурам окружающих.

BOTTEGA VENETA (SARDINE)

Самые модные сумки осени 2022

Сумка из первой коллекции Матье Блази для Bottega Veneta еще не примелькалась и не наскучила - в отличие от белой майки и джинсов с показа. Аксессуар, сплетенный вручную в технике intrecciato, цепляет внимание благодаря металлической ручке в форме сардины - отсюда и "рыбное" название. 

LOEWE (GOYA PADDED)

Самые модные сумки осени 2022

У Loewe есть прекрасная сумка Goya - изящный и лаконичный бокс. К этой осени креативный директор Джонатан Андерсон обновил классическую сумку - теперь ее выпускают в дутой вариации. Аксессуар набит натуральным гусиным пухом - короче говоря, получилась кожаная подушка, которая всегда с тобой. 

BALENCIAGA (LE CAGOLE XS)

Самые модные сумки осени 2022

За основу мегахитовой Le Cagole команда Balenciaga взяла старую модель Motorcycle, которую Николя Жескьер придумал для бренда в 2001 году. Архивная сумка превратилась в "багет", но родство все равно легко определить по характерной фурнитуре и ремням. Брутальность "мотоциклетной" сумки смягчает зеркальце в форме сердечка.  

THE ROW (MARGAUX)

Самые модные сумки осени 2022

Как и все сумки The Row, модель Margaux выглядит роскошно и стоит неприлично дорого. Вдобавок она вместительная, а оттенок королевского синего облагородит любой образ. 

JW ANDERSON (BUMPER)

Самые модные сумки осени 2022

Простейшая форма выглядят свежо благодаря декоративному кожаному "бамперу" по периметру сумки. В новой коллекции JW Anderson есть сумки либо с бампером в тон, либо на контрасте, как этот черно-белый вариант. 

JIL SANDER (CANNOLO)

Самые модные сумки осени 2022

Вытянутая сумка Jil Sander получила свое название в честь канноли - традиционного сицилийского десерта, хрустящей трубочки с начинкой из рикотты. Мечта сезона: отправиться с "Канноло" за канноли.   

elle.ru


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