Кейт Миддлтон в трикотажном платье Mango стоимостью 36 фунтов посетила детский центр

9 ноября Кейт Миддлтон посетила детский перинатальный центр Colham Manor. Герцогиня как всегда произвела фурор своим появлением: подданные обожают ее за искреннюю улыбку и благожелательность, а также истинно королевские образы.

Для своего выхода принцесса Уэльская выбрала очень бюджетный наряд - платье Perkins испанского бренда Mango стоимостью 36 фунтов! Пожалуй, оно "побило" личный рекорд Кэтрин, став самым недорогим в ее гардеробе. Сверху она накинула пальто Hobbs (370 фунтов), а в качестве обуви предпочла лодочки Gianvito Rossi.

Что касается аксессуаров и украшений, то она решила взять клатч Jimmy Choo в тон платья - красивый оттенок морозной хвои сейчас как никогда актуален. Любимые серьги с желтыми цитринами и, конечно, роскошное кольцо с цейлонским сапфирном леди Дианы завершили ее выход.

Отметим, что предыдущий выход Кэтрин снискал критику в социальных сетях. Поклонники считают, что бежевые оттенки "закреплены" за Меган Маркл и в случае Кэтрин смотрятся не так удачно.

Вероятно, стилисты провели работу над ошибками и вернулись к канонической цветовой палитре Кэтрин: темно-зелёный, темно-синий и бордовый считаются ее фаворитами.

elle.ru