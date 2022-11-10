10 ноября 2022

10 ноября 2022 13:00

Кейт Миддлтон в трикотажном платье Mango стоимостью 36 фунтов посетила детский центр

9 ноября Кейт Миддлтон посетила детский перинатальный центр Colham Manor. Герцогиня как всегда произвела фурор своим появлением: подданные обожают ее за искреннюю улыбку и благожелательность, а также истинно королевские образы.

Для своего выхода принцесса Уэльская выбрала очень бюджетный наряд - платье Perkins испанского бренда Mango стоимостью 36 фунтов! Пожалуй, оно "побило" личный рекорд Кэтрин, став самым недорогим в ее гардеробе. Сверху она накинула пальто Hobbs (370 фунтов), а в качестве обуви предпочла лодочки Gianvito Rossi.

Цвет морозной хвои: Кейт Миддлтон в трикотажном платье Mango стоимостью 36 фунтов посетила детский центр

Что касается аксессуаров и украшений, то она решила взять клатч Jimmy Choo в тон платья - красивый оттенок морозной хвои сейчас как никогда актуален. Любимые серьги с желтыми цитринами и, конечно, роскошное кольцо с цейлонским сапфирном леди Дианы завершили ее выход.

Отметим, что предыдущий выход Кэтрин снискал критику в социальных сетях. Поклонники считают, что бежевые оттенки "закреплены" за Меган Маркл и в случае Кэтрин смотрятся не так удачно.

Вероятно, стилисты провели работу над ошибками и вернулись к канонической цветовой палитре Кэтрин: темно-зелёный, темно-синий и бордовый считаются ее фаворитами.

Цвет морозной хвои: Кейт Миддлтон в трикотажном платье Mango стоимостью 36 фунтов посетила детский центр

elle.ru


Просмотров: 107

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

6 октября 16:00

  • 1 200
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 11:49

  • 1 569
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 10:04

  • 1 102
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 11:19

  • 1 215
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 09:20

  • 944
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 11:15

  • 867
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 12:07

  • 1 258
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 18:42

  • 1 274
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 16:50

  • 1 338
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье

Мода

3 июля 13:40

  • 4 604
Как одеваться, чтобы нравиться мужчинам