10 ноября 2022

10 ноября 2022 11:15

3 стильные укладки для коротких волос

Как сделать классные укладки на коротких волосах в домашних условиях?

Если бы все девушки знали о том, как круто и разнообразно можно обыгрывать короткие прически, то сегодня решаться на стрижки каре-боб было бы гораздо проще. Бытует мнение, что стилизовать длинные волосы интереснее прочих, что в корне неверно: современные стилисты рекомендуют быть смелее, экспериментировать и чуть активнее пользоваться благами человечества стайлинговыми средствами, стайлерами, чтобы полностью раскрыть весь потенциал коротких волос.

Мы подобрали для вас три идеи крутых укладок, которые можно повторить в домашних условиях. А также попросили прокомментировать нашего дружественного стилиста, колориста, основателя бренда PHILOSOPHY BY ALEX KONTIER Алекса Контье, как сделать это технически правильно, чтобы в итоге получилось не хуже, чем в салоне.

1. ЭФФЕКТ ВЛАЖНЫХ ВОЛОС

Средства для укладки: текстурирующий спрей

Вымойте голову и высушите волосы привычным способом, обильно распылите текстурирующий спрей на волосы, параллельно зачесывая их и укладывая на привычный пробор - прямой, косой, экспериментируйте.

Затем просушите волосы феном с насадкой диффузора по всей длине, чтобы закрепить укладку, а после распылите текстурирующий спрей еще раз, укладывая пряди руками или расческой.

Совет: для придания образу драматичности распределите волосы по пробору и зачесывайте назад по двум сторонам.

2. УКЛАДКА C ПРИКОРНЕВЫМ ОБЪЕМОМ

Средства для укладки: шампунь для объема волос, текстурирующий спрей, термозащитный спрей

Перед укладкой важно пройти подготовительный этап. Для этого вымойте голову шампунем для объема, а также нанесите бальзам и кондиционер.

На влажные, подсушенные полотенцем волосы нанесите термозащиту, а на прикорневую зону - текстурирующий. Волосы необходимо просушить феном с использованием брашинга для придания волосам прикорневого объема.

Держите в одной руке брашинг, в другой - фен, пальцами подхватывайте прядь и накручивайте ее на брашинг. Начинайте просушивать прядь феном от корней параллельно, приподнимая прядь брашингом. Просушивайте пряди среднего размера, двигаясь от затылка к челке.

Совет: для более выраженного эффекта объема используйте брашинг большего диаметра. Пряди просушивайте у корней в обратную сторону от направления роста волос, как бы приподнимая их.

3. НЕБРЕЖНЫЕ ЛОКОНЫ

Средства для укладки: шампунь для объема волос, текстурирующий спрей, термозащитный спрей

Вымойте голову шампунем для объема, а также нанесите бальзам и кондиционер.

На влажные, подсушенные полотенцем волосы нанесите термозащиту. Просушите волосы привычным для вас способом.

Для создания небрежных локонов подойдет обычная плойка для волос с зажимом. Начните закручивать пряди от затылка к челке, при необходимости разделите верхние пряди от нижних заколками.

Оттяните нужную прядь и зафиксируйте кончик пряди зажимом от плойки, начните накручивать прядь на плойку до корней. Удерживайте прядь в плойке в течение 10 секунд и отпускайте зажим, раскручивая локон. Проделайте так со всеми прядями. Для эффекта объема накручивайте передние пряди от лица.

Далее распределите по волосам текстурирующий спрей, параллельно сжимая пряди руками и распределяя локоны, как вам нравится, для придания эффекта небрежной укладки

elle.ru


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