Джинсы для крупной фигуры, которые стройнят ноги

Подобрали модели, которые лучше других выделяют все достоинства и скрывают некоторые недостатки.

Девушкам плюс-сайз бывает очень трудно подобрать себе не то что модную, а даже самую обычную одежду. И пусть индустрия активно продвигает моделей с нетипичными параметрами, это не сильно помогает. Бесспорно, с каждым днем все большее количество брендов увеличивает размерную сетку, и это правда круто. Вот только тот же L или XL не учитывает ни живота, ни размера бедер. По мнению дизайнеров, даже "полные" девушки должны быть идеально пропорциональными - с железным прессом, подтянутыми ногами и так далее.

Если вы примерите около 10 пар в разных магазинах, вам покажется: первое - вы сходите с ума, второе - производители денима ничего не знают о фигурах реальных корпулентных девушек.

Так что до по-настоящему реалистичных размеров многим брендам еще работать и работать. А пока что попробуем выбрать из того, что нам предлагают сегодня. К счастью, есть несколько моделей, которые садятся на нестандартные фигуры как влитые. Рассмотрим их все.

Темно-синие скинни

Крупным девушкам часто пытаются внушить, что им не стоит носить обтягивающее. Думаем, вы и сами понимаете: такие вещи может говорить лишь человек, не слишком отягощенный соблюдением манер - а потому к такому "авторитетному" мнению прислушиваться не стоит. Джинсы скинни из плотного денима смотрятся отлично на плюс-сайз фигуре: они как бы "обволакивают" нижнюю часть тела, делая ее более подтянутой. А еще такие джинсы, если они верно подобраны по размеру, непременно удлиняют ноги.

Прямые

Нет такой фигуры, которую бы не украсили джинсы прямого кроя. Эта модель брюк была фаворитом принцессы Дианы, а Стив Джобс когда-то сделал легендарные Levi's 501 частью своей униформы. Не слишком обтягивающие, не слишком оверсайз, с щадящей талией, которая позволяет дышать - звучит как мечта.

Немного расклешенные

То, что джинсы клеш вытягивают силуэт и делают ноги визуально стройнее - факт. А вот вам еще факт: чем они длиннее, тем лучше. Хотите максимально подчеркнуть свои формы? Обращайтесь к джинсам клеш.

woman.ru