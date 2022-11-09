9 ноября 2022

9 ноября 2022 13:55

Джинсы для крупной фигуры, которые стройнят ноги

Подобрали модели, которые лучше других выделяют все достоинства и скрывают некоторые недостатки.

Девушкам плюс-сайз бывает очень трудно подобрать себе не то что модную, а даже самую обычную одежду. И пусть индустрия активно продвигает моделей с нетипичными параметрами, это не сильно помогает. Бесспорно, с каждым днем все большее количество брендов увеличивает размерную сетку, и это правда круто. Вот только тот же L или XL не учитывает ни живота, ни размера бедер. По мнению дизайнеров, даже "полные" девушки должны быть идеально пропорциональными - с железным прессом, подтянутыми ногами и так далее.

Если вы примерите около 10 пар в разных магазинах, вам покажется: первое - вы сходите с ума, второе - производители денима ничего не знают о фигурах реальных корпулентных девушек.

Джинсы для крупной фигуры, которые стройнят ноги - где их купить?

Так что до по-настоящему реалистичных размеров многим брендам еще работать и работать. А пока что попробуем выбрать из того, что нам предлагают сегодня. К счастью, есть несколько моделей, которые садятся на нестандартные фигуры как влитые. Рассмотрим их все.

Темно-синие скинни

Джинсы для крупной фигуры, которые стройнят ноги - где их купить?

Крупным девушкам часто пытаются внушить, что им не стоит носить обтягивающее. Думаем, вы и сами понимаете: такие вещи может говорить лишь человек, не слишком отягощенный соблюдением манер - а потому к такому "авторитетному" мнению прислушиваться не стоит. Джинсы скинни из плотного денима смотрятся отлично на плюс-сайз фигуре: они как бы "обволакивают" нижнюю часть тела, делая ее более подтянутой. А еще такие джинсы, если они верно подобраны по размеру, непременно удлиняют ноги.

Прямые

Джинсы для крупной фигуры, которые стройнят ноги - где их купить?

Нет такой фигуры, которую бы не украсили джинсы прямого кроя. Эта модель брюк была фаворитом принцессы Дианы, а Стив Джобс когда-то сделал легендарные Levi's 501 частью своей униформы. Не слишком обтягивающие, не слишком оверсайз, с щадящей талией, которая позволяет дышать - звучит как мечта.

Немного расклешенные

Джинсы для крупной фигуры, которые стройнят ноги - где их купить?

То, что джинсы клеш вытягивают силуэт и делают ноги визуально стройнее - факт. А вот вам еще факт: чем они длиннее, тем лучше. Хотите максимально подчеркнуть свои формы? Обращайтесь к джинсам клеш.

woman.ru


Просмотров: 140

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

6 октября 16:00

  • 1 192
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 11:49

  • 1 557
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 10:04

  • 1 097
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 11:19

  • 1 204
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 09:20

  • 934
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 11:15

  • 864
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 12:07

  • 1 255
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 18:42

  • 1 268
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 16:50

  • 1 330
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье

Мода

3 июля 13:40

  • 4 600
Как одеваться, чтобы нравиться мужчинам