6 ноября 2022

4 ноября 2022 18:03

Девушка-богема: Сара Джессика Паркер вдохновляет на покупку шляпы и показывает, с каким пальто ее носить

Совсем скоро HBO порадует фанатов "Секса в большом городе" вторым сезоном сериала "И просто так". В Нью-Йорке начались съемки новых эпизодов, в которых станет понятно, что будет дальше в отношениях Миранды, выстоит ли брак Шарлотты и Гарри кризис, а также что ждёт Кэрри Брэдшоу в Большом городе.

В сети появляются редкие кадры с площадки и фрагменты новых серий, по которым становится понятно: художники проекта работают на высоте. Очередной выход Сары Джессики Паркер - явное тому подтверждение. Актриса появилась в кадре в широкополой шляпе, которую надела вместе с пальто Vivienne Westwood. Его палитра - от лилового до пепельного розового - навевает мысли о приятных городских прогулках и свиданиях под дождём.

Уютный и богемный образ получился абсолютно "в духе" Кэрри: цветастое платье Marrakshi и бирюзовые сапоги Duchessa Gardini смотрелись бесподобно! Стилисты дополнили образ сумкой Pierre Cardin и культовой укладкой Брэдшоу с крупными непослушными кудрями.

"Моя философия строится на том, что лучше уж я замерзну, но буду выглядеть уместно, чем оденусь комфортно, а потом подумаю - пожалуй, не стоило идти в парке на премьеру. Мне проще провести 18 часов на каблуках, зато потом быть уверенной: да, это было именно то, что нужно". (Сара Джессика Паркер о модных жертвах)

elle.ru


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