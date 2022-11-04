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Как выглядит рождественская коллекция макияжа Dior 2022

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4 ноября 2022 15:00

Как выглядит рождественская коллекция макияжа Dior 2022

Рождественская коллекция макияжа Chanel 2022 была вдохновлена луной, а вот креативную команду   Dior вдохновляла звездная зимняя ночь в поместье La Colle Noire, доме Кристиана Диора, на создание   мерцающих лимитированных теней и помад. Звезды, кометы... как видно, космос - главный источник   вдохновения в индустрии красоты.

По словам арт-директора Dior Beauty Питера Филипса, "La Colle Noire - это волшебное место, наполненное   воспоминаниями господина Диора". Атмосфера загадочного дома ярко передается в рекламном ролике   коллекции с участием амбассадора Дома, актрисы Ани Тейлор-Джой. Девушка грациозно кружится в танце   под хрустальной люстрой, нативно подмечая все рождественские новинки.

elle.ru


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