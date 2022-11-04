Пленительная орхидея: Селена Гомес в шелковом платье цвета фуксии

Документальный фильм повествует о цене успеха звезды, о том, как на пике карьеры Селена столкнулась с тяжелыми психологическими проблемами, которые мучали ее на протяжении шести лет. В интервью для ET Гомес рассказала, как новый фильм повлиял на ее восприятие себя и своего тела. "Это был странный период моей жизни. Когда я оглядываюсь назад, мне действительно жаль прошлую версию себя", - объяснила Селена. В документальном фильме представлены также признания и откровенные моменты личной жизни звезды, затронуты проблемы со здоровьем: Селене был поставлен диагноз биполярного расстройства и волчанки

elle.ru