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В 2023 году носите атласный тренч, как Карли Клосс <span class="color_red">- с серебристым платьем и классическими шпильками</span>

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В 2023 году носите атласный тренч, как Карли Клосс - с серебристым платьем и классическими шпильками
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В 2023 году носите атласный тренч, как Карли Клосс - с серебристым платьем и классическими шпильками

Самый роскошный вечерний образ от американской супермодели, который доказывает - самые привычные вещи могут быть представлены в новом ракурсе!

Чем ближе календарь продвигается к Новому году, тем чаще звезды выбирают для своих образов блистательные наряды в самых праздничных оттенках и фактурах.

Американская супермодель не стала исключением: роскошная Карли Клосс выбрала на вечер премии журнала The Wall Street Journal бесподобный атласный тренч и платье в благородном оттенке шампанского бренда Peter Do.

Уже в помещении Карли сняла свой тренч, продемонстрировав идеальную фигуру, длинные ноги и сияющую кожу. За макияж звезды отвечал звездный визажист Ханг Ван Го: он подчеркнул широкие натуральные брови Карли с помощью туши с фиксирующим гелем, а на губы нанёс помаду во "вкусном" фундучном оттенке.

В 2023 году носите атласный тренч, как Карли Клосс - с серебристым платьем и классическими шпильками

Платье с каскадным низом и юбкой плиссе динамично развевалось при движении, создавая красивый эффект "жидкого" металла.

Подобные образы всегда придают выходу торжественности, поэтому, если вы ищете себе наряд на новогоднюю ночь или светское мероприятие, смело берите подобный вариант на вооружение.

В 2023 году носите атласный тренч, как Карли Клосс - с серебристым платьем и классическими шпильками

elle.ru


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