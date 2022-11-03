Укороченный боб - самая модная стрижка осени 2022

Мода меняется с невероятной скоростью: вчерашние антитренды становятся трендами, а звание "самый модный" (к чему бы оно не относилось) редко живет больше одного сезона. Не успели мы на волне увлечения "слоистыми" стрижками подстричь себе каскады всех видов, как на модную арену снова вернулись идеально ровные стрижки, где все волосы одной длины. Конечно, ровный срез можно сделать на волосах любой длины, однако осенне-зимние показы доказывают: самый модный вариант - это укороченный боб. Конечно, со стрижкой можно повременить до сентября, однако многие fashion-инфлюенсеры, вдохновившись примером моделей, решили не ждать, и уже сейчас беспощадно расстаются с длинными локонами, чтобы стать обладательницами самой стильной стрижки следующего сезона. Почему бы нам не последовать их примеру?

Укороченный боб - не только практично, но и очень стильно. Такая длина будет отлично смотреться и на прямых, и на волнистых волосах (главное, не жалейте текстурирующего средства). Она корректирует овал лица, помогает скрыть несовершенства кожи и визуально вытягивает круглое лицо. За счет ассиметричных линий волосы смотрятся объемнее - это идеальное решение для тонких волос. Кроме того, в жаркие летние дни вы сможете забыть о необходимости постоянно убирать волосы: такая длина не будет доставлять ни малейшего дискомфорта.

Эта стрижка довольно неприхотлива: укладка рекомендуется, но вовсе не обязательна. Если вы хотите добиться головокружительного объема и четких линий - стоит вооружиться феном и специальным средством для объема у корней. Укладка займет совсем немного времени благодаря небольшой длине. В особенно ленивые дни можно и этого не делать: прическа будет смотреться хорошо и без дополнительной укладки.

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