3 ноября 2022
В оттенках молочного шоколада: как выглядит самый осенний маникюр

Мода

17:00

  • 108
В оттенках молочного шоколада: как выглядит самый осенний маникюр
5 вещей из 2000-х, которые мы будем носить вечно

Мода

11:30

  • 794
5 вещей из 2000-х, которые мы будем носить вечно
Синий плюс черный — самое модное и практичное сочетание осени <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:53

  • 219
Синий плюс черный — самое модное и практичное сочетание осени - ФОТО

3 ноября 2022 17:00

В оттенках молочного шоколада: как выглядит самый осенний маникюр

Темные и теплые оттенки - традиционно примета осенне-зимних коллекций, прием, который призван будто согреть и укутать нас в холода, а еще, разумеется, сделать образы более практичными и устойчивыми к непогоде. Фаворитом дизайнеров в сезоне осень-зима 2022 стал шоколадный цвет, который тут же стал еще и одним из главных нейл-трендов. Рассказываем, какой дизайн "сладкого" маникюра выбрать этой осенью. 

Шоколадный, сам по себе, довольно самодостаточный оттенок, так что даже однотонное покрытие будет смотреться очень эффектно. Впрочем, маникюр все же можно несколько разнообразить. Решение на все времена - это френч. Он может быть на всех ногтях или стать частью более сложной композиции, где у каждого ногтя разный дизайн. Можно украсить маникюр глиттером, втиркой или "глазированным" покрытием в духе последних трендов. Не бойтесь украшать ногти различными дизайнами: это могут быть инфантильный, будто нарисованные детьми рисунки - цветочки а смайлики - а могут быть и целые картины. Одним словом, тут все зависит от вашего воображения. А чтобы вам было проще определиться , в каком дизайне вы хотите воплотить этот тренд, мы собрали для вас 10 идей для вдохновения. 

@nailsbypaulin

@iramshelton

@opi

@thehangedit

@overglowedit

@overglowedit

@heluviee

@overglowedit

thesymbol.ru


Просмотров: 109

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

6 октября 16:00

  • 1 141
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 11:49

  • 1 491
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 10:04

  • 1 031
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью