4 беспроигрышных сочетания с юбкой миди, которые можно носить даже зимой

Наступление холодов - вовсе не повод отказываться от платьев и юбок, ведь с ними тоже можно составить теплые и очен стильные образы. Лучшей длиной станет миди: она комфортнее в носке, чем макси, но при этом, в отличие от мини, не позволит замерзнуть. Рассказываем о модных способах носить юбку миди в этом осенне-зимнем сезоне.

Дубленка и водолазка

Дубленки-авиаторы - самая любимая верхняя одежда всех модниц, которая не покидает список главных трендов уже не первый сезон. Дубленка будет отлично смотреться с любой одеждой, но особенно - с юбкой-миди А-силуэта и тонкой, но теплой водолазкой (например, из кашемира или мериноса). Дополнить наряд можно ботфортами на шпильке или парой ботинок челси.

Объемный свитер, пальто и ботинки

Еще одно классическое, но при этом совсем нескучное комбо. Берем объемный свитер с высоким горлом, юбку-миди прямого кроя (она может быть из трикотажа или плотной костюмной ткани) и пальто-оверсайз, которое будет хорошо сочетаться с объемным свитером и не будет стеснять движений. Последние штрихи - плотные колготки черного цвета и высокие ботинки на массивной подошве: со шнуровкой или резинкой.

С укороченным пальто и ботфортами на каблуке

Пожалуй, самый элегантный вариант. Он идеален для деловых встреч, бранчей с друзьями и посещения музеев и театров. Если юбка и пальто будут одного оттенка, получится более теплая вариация ультрамодного в этом сезоне костюма. Чтобы визуально удлинить силуэт и подчеркнуть ноги, дополните аутфит ботвортами-чулками на каблуке.

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