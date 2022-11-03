Почему простота - самое модное, что может быть сейчас

За последние сезоны мы уже видели, кажется, все существующие вариации на тему максимально замысловатых вещей. Сложный крой, большое количество мелких деталей, необычные фактуры, сияние кристаллов и металлизированной кожи, цветной мех, аксессуары всевозможных странных форм, причудливые шляпы и фигурные каблуки туфель: все это мы видели в таких количествах, что успели этим пресытиться. Глаз, сто называется, уже "замылился", а мозг устал от всевозможных ухищрений дизайнеров, направленных на то, чтобы привлечь наше внимание и поразить воображение. Летом было буквально никуда не деться от босоножек Loewe с каблуками в форме бутонов роз, брусков мыла, свечек и даже разбитых куриных яиц. И если поначалу они вызывали искреннее удивление, неподдельный интерес и даже детский восторг, то где-то к середине сезона уже могли спровоцировать разве что раздражение и желание перелистнуть страницу. Все-таки такое быстро приедается - а потому должно быть четко дозировано.

И на этом красивом, но перенасыщенном фоне новыми красками заиграл минимализм. Именно он все последние Недели моды давал нашим глазам отдохнуть. И потому в какой-то момент начал привлекать к себе все больше внимания. Как ни крути, любое, даже самое вкусное блюдо рано или поздно приедается - особенно если речь идет о ярких, насыщенных вкусах. А вот самые простые ингредиенты в проверенных временем пропорциях работают всегда. С модой - ровно то же самое. Классические, простые силуэты и формы всегда в выигрыше. А на фоне чего-то сложносочиненного - тем более. Так мы и поняли, что простота - это самое модное, что может быть сейчас. Она в моде всегда, но еще никогда не ощущалась такой легкой, свежей и своевременной, как после нескольких сезонов очень интенсивных, а где-то и слишком форсированных экспериментов дизайнеров.

Тем более что эта самая простота нередко обманчива. Дизайнеры все же не готовы отпускать наше внимание и раз за разом придумывают новые трюки, чтобы немного удержать его на своих вещах. Взять хотя бы вторую коллекцию Матье Блази для Bottega Veneta. Дизайнер пригласил для участия в показе Кейт Мосс - и этим уже гарантировал всеобщее внимание. Супермодель вышла на подиум в простой клетчатой рубашке и голубых джинсах прямого кроя. Красиво, но очень просто. Или все же нет? Конечно нет! На деле и то, и другое сделано из тонкой телячьей кожи, а за имитацию денима и фланели отвечают 16 (!) слоев краски, нанесенных друг на друга. Говорят, сделано так правдоподобно, что даже воочию понять, из чего сделаны эти вещи, можно лишь наощупь.

Другие мастера сложной простоты - Люк и Люси Мейеры. Они не только традиционно добавляют к простым, казалось бы, образам замысловатые детали, которые не перетягивают на себя слишком много внимания. Время от времени они еще и создают какие-то необычные фактуры, которые полностью меняют представление о привычных силуэтах. Так, в новой весенне-летней коллекции Jil Sander появился белый комбинезон, который издалека кажется сделанным из искусственного меха. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что это - наслоения многочисленных белоснежных пайеток, нашитых друг на друга. Кто бы мог подумать!

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