5 вещей из 2000-х, которые мы будем носить вечно

Мы уже предавались ностальгии и вспоминали тренды 90-х, которые с удовольствием продолжаем носить сегодня - и будет делать это еще очень долго. Настала пора следующего десятилетия, нулевых. Согласимся: далеко не все эпатажные хиты гламурной эпохи кажутся уместными даже сейчас. Тем не менее, среди блеска пайеток нашлись свои бриллианты

Мини

Мини-юбки - это, конечно, не изобретение Y2K, но поп-дивы сделали сексуальную длину приметой эпохи. 20 лет назад модницы не ограничивались просто ультракороткими юбками, а выбирали модели на опасно низкой посадке, опрометчиво дополняя их удлиненными топами. Повторять за ними не рекомендуем - лучше брать пример с современной иконы стиля Беллы Хадид, которая мастерски стилизует "школьные" мини-юбки с элементами спортивного гардероба.

Карго

Брюки, юбки, куртки и даже деним - ко всему этому можно смело добавлять приставку карго- и наслаждаться комфортом. практичные вещи со множеством накладных карманов сегодня можно и нужно носить в комбинации с элегантной классикой. Получится интересная игра на контрасте. Другое небанальное сочетание, о котором вспомнили инфлюенсеры прошлым летом - широкие брюки карго в сочетании с вьетнамками. Одним словом, не вещь, а хамелеон.

Майка-алкоголичка

Громкое возвращение в число трендов простой белой майке обеспечили последние показы Prada, на которых Миучча Прада и Раф Симонс предлагали нам носить ее в сочетании с нарядными прозрачными платьями из сетки и кристаллов, а также с мини-юбками и авиаторскими дубленками. Но, конечно, применений "алкоголичке" в 2022 году можно найти не один десяток. Главное правило - следить за гармонией силуэта и не выбирать удлиненные модели, которые визуально "обрежут" ноги.

Кроп-топы

"Бабочки" Blumarine из денима - олицетворение стиля нулевых, но точно не вневременная база. Поэтому о россыпях кристаллов и громких слоганах лучше забыть, а бра и кроп-топы в гардеробе оставить однотонные.

"Багеты"

Любимая сумка Кэрри Брэдшоу Fendi - культовая вещь эпохи, пережившая не один десяток инкарнаций. Из простого тренда модель превратилась в признанную классику, так что самые дальновидные девушки уже имеют в гардеробе базовые варианты из кожи нейтральных оттенков и нарядные опции "на выход". Более того: найти сумку такой формы сегодня можно и у вполне демократичных брендов.

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