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Синий плюс черный — самое модное и практичное сочетание осени - ФОТО

Существует миф, что черный и синий цвета нельзя сочетать в одном образе. В этом сезоне его разрушают не только дизайнеры в своих новых коллекциях, но и звезды стритстайла, все чаще появляясь перед фотографами в образах, сочетающих в себе эти два цвета. Эта комбинация цветов, при всей своей кажущейся простоте, сможет стать основой множества интересных аутфитов. Например, комбо из темно-синего и черного станет отличным выбором для тех, кто предпочитает лаконичные, темные цвета в одежде, но порядком устал от тотал-блэка, а элементы лазурного или кобальтового оттенка отлично разбавят даже самый базовый образ, составленный из черных вещей. 

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Сочетать синий и черный можно множеством разных способов. Если посмотреть на хроники стритстайла, чаще всего это будет темно-синий деним в сочетании с черной одеждой и аксессуарами. Очень эффектный образ получился у Эльзы Хоск: модель пришла на показ Dior на Неделе моды в Париже в джинсовом платье миди, которое дополнила черным корсетом и массивными черными кожаными ботинками. Еще один эффектный вариант - равное количество обоих цветов в образе. Например, темно-синие брюки и черный пиджак или классическая черная юбка-карандаш с женственной струящейся блузкой ярко-синего оттенка. Если с колористикой вы на "ты", в образе можно смело использовать больше двух цветов. К комбо из черного и синего цвета отлично впишутся желтый, сиреневый, фуксия, а также разные оттенки коричневого. Самое главное - не бойтесь экспериментировать. Иногда, самый эффектный образ можно составить из тех вещей, которые вы даже не думали носить вместе. 

thesymbol.ru


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