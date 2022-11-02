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Платье с диагональным вырезом на талии, которое делает фигуру идеальной

Платье с диагональным вырезом на талии, которое делает фигуру идеальной, - у бразильянки Жизель Оливейры

Бразильская модель Жизель Оливейра - обладательница соблазнительных форм, которые она с удовольствием демонстрирует при любом удобном случае. Ее аккаунты в социальных сетях изобилуют фотографиями в необычных купальниках и откровенных нарядах - отличная мотивация отправиться на спорт в ближайшее утро. Но снимки Оливейры мотивируют не только на тренировки, но и на шопинг. Так, сегодня звезда опубликовала серию кадров, на которых она позирует в ярко-зеленом платье на одно плечо с сексуальным диагональным вырезом на талии и разрезом до бедра - творение бренда Michael Costello, которое Жизель заказала на сайте Revolve.

Носить такое платье можно только на голое тело, как и сделала бразильянка - металлическая деталь, соединяющая "низ", полностью просвечивает и оголяет бедро. Кстати, наряд выполнен из бархата, что делает его еще более соблазнительным.

Платье с диагональным вырезом на талии, которое делает фигуру идеальной, - у бразильянки Жизель Оливейры

Платье с диагональным вырезом на талии, которое делает фигуру идеальной, - у бразильянки Жизель Оливейры

elle.ru


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