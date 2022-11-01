Парижский шик: как носить береты в 2022

В холодное время года головной убор из вариативного дополнения к образу превращается в настоящую необходимость. Любителям ходить без шапки стоит помнить не только о перспективе простудиться, но и о том, что из-за низких температур страдают волосяные луковицы, а это приводит к активному выпадению волос. К счастью, защищая голову от холода, жертвовать стилем не придется, ведь в этом сезоне дизайнеры позаботились о создании не только теплых, но и очень красивых головных уборов. Самым простым выбором станет шапка, однако если в находитесь в поисках чего-то более женственного и элегантного, присмотритесь к беретам.

Шерстяной берет не только защитит от холода, но и добавит любому образу французского небрежного шика. Этот головной убор достаточно неприхотлив: он отлично подойдет и к брючному костюму, и к романтичному платью и к простым джинсам и футболке. Кроме того, форма берета совершенно универсальна и совершенно точно подойдет всем - вне зависимости от формы лица или прически. Попробуйте вдохновиться стилем Блэр Уолдорф из культового сериала "Сплетница"с и дополнить красивым беретом наряд в стиле преппи из хлопковой рубашки, трикотажного жилета и мини-юбки в крупную складку. Впрочем, берет отлично подойдет и к вещам в более нейтральном стиле - шерстяным пальто, длинным тренчам и оверсайз-пиджакам. Носить его можно даже с пуховиком, главное - выбрать правильную модель. В дождливую погоду вместо шерстяного берета можно надет кожаную модель - ей не страшны капризы погоды. Одним словом, берет можно носить с чем угодно и куда угодно. Мы выбрали удачные сочетания, которые увидели на героинях стритстайла. Самые модные идеи - в подборке ниже.

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