1 ноября 2022
Эльза Хоск показывает, что можно надеть на новогодний корпоратив <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

11:50

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Эльза Хоск показывает, что можно надеть на новогодний корпоратив - ФОТО
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Самый трендовый маникюр ТикТока

1 ноября 2022 11:50

Эльза Хоск показывает, что можно надеть на новогодний корпоратив - ФОТО

Не верится, но до наступления Нового года осталось ровно два месяца. Не говоря уже о новогодних корпоративах в офисе, которые обычно проводятся за несколько недель до праздников. И это значит, что начинать готовиться к вечеринке на работе стоит уже сейчас. Первое, о чем стоит позаботиться - наряд. Отличный пример того, как можно появиться перед коллегами и встретить 2023 демонстрирует супермодель Эльза Хоск.

Прошлым вечером белокурая шведка отправилась на мероприятие бренда Zadig & Voltaire, с которым она дружит уже много лет. Для выхода в свет звезда выбрала лаконичный черный костюм с брюками и приталенным жакетом, который дополнила соблазнительным кружевным боди, лодочками и лаконичной сумкой. На наш взгляд, такой образ идеально подойдет для корпоратива в условиях дресс-кода.

elle.ru


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