Эльза Хоск показывает, что можно надеть на новогодний корпоратив - ФОТО

Не верится, но до наступления Нового года осталось ровно два месяца. Не говоря уже о новогодних корпоративах в офисе, которые обычно проводятся за несколько недель до праздников. И это значит, что начинать готовиться к вечеринке на работе стоит уже сейчас. Первое, о чем стоит позаботиться - наряд. Отличный пример того, как можно появиться перед коллегами и встретить 2023 демонстрирует супермодель Эльза Хоск.

Прошлым вечером белокурая шведка отправилась на мероприятие бренда Zadig & Voltaire, с которым она дружит уже много лет. Для выхода в свет звезда выбрала лаконичный черный костюм с брюками и приталенным жакетом, который дополнила соблазнительным кружевным боди, лодочками и лаконичной сумкой. На наш взгляд, такой образ идеально подойдет для корпоратива в условиях дресс-кода.

elle.ru