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1 ноября 2022 10:10

Самый трендовый маникюр ТикТока

Модные бьюти-тренды этой осенью - смелее некуда. То же самое можно сказать и о ногтях: в ходу металлик, мраморные разводы, выдающийся (в прямом смысле) "железный" декор и вкрапления ослепительного блеска. Судя по последним веяниям nail-индустрии, люди стали относиться к яркому маникюру без былой опаски. Теперь яркие дизайны не выдают отсутствие чувства стиля, скорее наоборот - теперь бал моды правят самые дикие и странные рисунки и принты.

Однако это совсем не значит, что ногти должны выглядеть так, будто вы слишком старались - все должно быть непринужденно. За пример можно взять цветной френч, который возвращается в строй в продвинутой интерпретации, суть которой в выборе кислотных цветов и парадоксальных сочетаний. Глубокие осенние оттенки вроде темно-серых и винных тонов здесь соседствуют с серо-бежевым и тауповым - подстать настроению. Среди всего этого многообразия рождаются и "гибриды", которые являются смесью яркого и привычного. Одним из таких дизайнов стал "золотой развод" на воде. Разберем поподробнее, что это такое.

Немного золота в холодной воде - самый трендовый маникюр ТикТока

Полупрозрачный рисунок голубых оттенков с золотыми вставками - идеальное бьюти-решение осени. Ненавязчивый, но при этом очень элегантный и нетривиальный маникюр моментально бросается в глаза. Он очень похож на мрамор - еще один тренд, который был на пике популярности пару лет назад. Разница лишь в том, что "водянистый" дизайн более прозрачный, глубокий. Он действительно напоминает акварельные разводы на палитре. И как украшение - золотая сусальная фольга.

woman.ru


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