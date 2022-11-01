От балеток до белой рубашки: базовый гардероб Одри Хепберн, который актуален спустя полвека - ФОТО

Одри Хепберн оставила яркий след не только в истории кино, но и в моде. Мы попытались понять, какие стилевые приемы великой актрисы можно взять на вооружение и сейчас.

Во времена зенита карьеры невероятной Одри женщины всего мира старательно копировали ее наряды, прическу и макияж. Но стиль актрисы повлиял не только на поклонниц. Имя Одри Хепберн неразрывно связано с известнейшим модельером Юбером де Живанши. Их сотрудничество началось с платьев для героини Одри в фильме "Сабрина" (он в итоге получил "Оскар" за костюмы, правда все лавры достались не Юберу, а художнице Эдит Хэд) и продолжалось до самой смерти актрисы в 1993 году.

Одри не только одевалась у маэстро и в жизни, и в кино, но и принимала непосредственное участие в работе Живанши, который считал ее своей музой. Даже первый аромат от Givenchy под названием L'Interdit был создан специально для нее.

Через два года после кончины Хепберн Юбер де Живанши оставил моду - великий кутюрье не смог творить без своей музы.

Пик славы Одри Хепберн пришелся на 1950-е и 1960-е годы, но актриса навсегда останется женщиной-легендой, уникальным воплощением таланта, красоты, грации и стиля. Ее влияние даже на современных модельеров переоценить невозможно. И наверняка даже следующие поколения дизайнеров будут вдохновляться образом Одри Хепберн, ведь она сумела создать свой собственный, неповторимый стиль, который не подвержен воздействию быстротечных трендов. Ее главное правило - придерживаться классики, выбирая лишь то, что подходит именно тебе. Ключевые элементы ее стиля можно взять на вооружение и сейчас.

Базовый гардероб в стиле Одри Хепберн:

Белая рубашка. Эта вещь стала суперпопулярной после фильма "Римские каникулы". Рубашка "а-ля Одри" должна быть максимально простой. Можете повязать ее на поясе, если хотите добиться максимального сходства с легендарной актрисой.

Балетки. Рост актрисы был 170 сантиметров - немного выше, чем у среднестатистической женщины того времени. Поэтому Одри не любила каблуки и предпочитала балетки, чаще всего - от Salvatore Ferragamo.

Маленькое черное платье. Да, его придумала Габриэль Шанель, но популяризировала Одри Хепберн - сначала в картине "Сабрина", ну а потом во всем известном фильме "Завтрак у Тиффани". Украшения к такому платью должны быть самые роскошные и заметные.

Шейный платок или длинный шарф. Два аксессуара, которые актриса часто носила и в кино, и в обычной жизни. Удивительно, как такие небольшие детали делают образ по-настоящему элегантным.

Водолазка. Водолазка, черные брюки-капри и балетки - в таком виде Одри Хепберн чаще всего появлялась в киностудии. Элегантный casual-образ для любого возраста.

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