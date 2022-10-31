31 октября 2022
Отбеливание зубов: мифы и реальность

Здоровье

16:05

  • 108
Отбеливание зубов: мифы и реальность
Как носить пуховик с платьями: 3 способа

Мода

15:00

  • 166
Как носить пуховик с платьями: 3 способа
Зачесываем брови красиво, как Алекса Чанг и Тина Кунаки

Мода

14:00

  • 186
Зачесываем брови красиво, как Алекса Чанг и Тина Кунаки

31 октября 2022 15:00

Как носить пуховик с платьями: 3 способа

Учимся составлять женственные образы для холодной погоды

Когда дело доходит до выбора теплой одежды на холодный сезон, мы часто отдаем предпочтение шерстяному пальто: оно очень женственно и элегантно, подходит к любой одежде, а также делает образ "дорогим". Тем не менее, в нашем климате куда более практичным выбором станет пуховик. Эту верхнюю одежду часто игнорируют, однако пуховик тоже может выглядеть очень стильно и элегантно. Особенно, если сочетать его с платьями. Вот 3 лучших способа это делать. 

Платье макси + пальто-пуховик

Один из лучших способов, которы позволит создать красивый силуэт, - сочетать длинное платье и длинный пуховик. Хорошо, если они оба будут не очень объемными: можно выбрать приталенную модель пуховика или дополненную поясом. Это комбо будет отлично сочетаться с любой обувью: от ботфортов до ботинок на массивной подошве. 

Платье прямого кроя + укороченный пуховик

Укороченный пуховик - лучший выбор для тех, кто хочет скорректировать пропорции фигуры и визуально удлинить ноги. Особенно хорошо в этом случае подойдут платья длины миди и макси, но длина может быть любой. Главное - чтобы юбка была прямого кроя. Будет отлично, если пуховик и платья не будут контрастными - общая цветовая гамма поможет создать более целостный образ. 

Платье А-силуэта + удлиненный пуховик

Платье А-силуэта - идеальный крой для любой фигуры. Оно скроет все "лишнее", подчеркнет все, что вы хотите подчеркнуть, а также подойдет для любого случая. Его можно дополнить длинным пуховиком-пальто или удлиненной моделью, которая закрывает бедра. Такая куртка не будет стеснять движений, но при этом будет отлично греть и подойдет к платью, не нарушая пропорции силуэта. 

thesymbol.ru


Просмотров: 166

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

6 октября 16:00

  • 1 101
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 11:49

  • 1 439
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 10:04

  • 993
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью