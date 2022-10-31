Зачесываем брови красиво, как Алекса Чанг и Тина Кунаки

Вспомните 2016-й год, когда новые варианты оформления бровей появлялись чуть ли не каждый день. Брови в форме хвоста русалки, рожек, геометрических фигур... Кажется, тогда на бровях буквально все просто помешались. Сейчас, в 2022-м, в моду снова возвращаются эксперименты - но более применимые к жизни.

Мы любуемся обесцвеченными бровями певицы Беллы Хадид, прямыми и слегка инопланетными бровями Доджи Кэт, наблюдаем, как ловко зачесывают брови тиктокеры на лоб - словом, каждую неделю появляется новая техника или вариант макияжа. Интересно, что при этом буйстве, противоположность - брови, не знающие пинцета, - тоже на пике популярности.

Какую бы форму или укладку бровей вы не захотели, есть средство, которое понадобится вне зависимости от буйства фантазии - хороший гель-фиксатор, который отлично справится с укладкой.

Тонкие, прямые и устремившиеся вверх брови - главный "бровяной" тренд, который не скоро выйдет из моды. По крайней мере, так считает звездный бровист Рене де ла Гарца.

"Думаю, многим из нас рано или поздно захочется вернуться к четко очерченным бровям с приподнятым кончиком. Причина кроется в популярности таких процедур, как подтяжка лба, нитевой лифтинг. Подобная форма бровей позволяет создать эффект лифтинга, не ложась под нож. Чтобы примерить ее, нужен просто отличный фиксатор".

Как сделать укладку бровей более качественной?

Гель для можно наносить при макияже разными способами. Первый - как самостоятельное средство. Второй - поверх уже использованного карандаша или теней. Важно, чтобы первый тонирующий продукт успел полностью высохнуть - только после этого допускается наносить стойкий гель.

Удобно согнуть щеточку под выбранным углом.

Набрать гель на щеточку. Если брови густые и жесткие, для них может потребоваться немного больше средства.

Тщательно прочесать волоски, равномерно распределяя по ним гель. Он должно лечь от корней до кончиков бровей. Лучше всего сначала расчесывать волоски снизу вверх, а потом - сверху вниз.

Уложить брови в желаемой направлении и дать им полностью высохнуть.

Готово! Ваши брови идеальны. А чтобы на 100% быть уверенной в результате, убедитесь, что средство проверено.

woman.ru