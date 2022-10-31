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31 октября 2022 14:00

Зачесываем брови красиво, как Алекса Чанг и Тина Кунаки

Вспомните 2016-й год, когда новые варианты оформления бровей появлялись чуть ли не каждый день. Брови в форме хвоста русалки, рожек, геометрических фигур... Кажется, тогда на бровях буквально все просто помешались. Сейчас, в 2022-м, в моду снова возвращаются эксперименты - но более применимые к жизни.

Мы любуемся обесцвеченными бровями певицы Беллы Хадид, прямыми и слегка инопланетными бровями Доджи Кэт, наблюдаем, как ловко зачесывают брови тиктокеры на лоб - словом, каждую неделю появляется новая техника или вариант макияжа. Интересно, что при этом буйстве, противоположность - брови, не знающие пинцета, - тоже на пике популярности.

Какую бы форму или укладку бровей вы не захотели, есть средство, которое понадобится вне зависимости от буйства фантазии - хороший гель-фиксатор, который отлично справится с укладкой.

Тонкие, прямые и устремившиеся вверх брови - главный "бровяной" тренд, который не скоро выйдет из моды. По крайней мере, так считает звездный бровист Рене де ла Гарца.

"Думаю, многим из нас рано или поздно захочется вернуться к четко очерченным бровям с приподнятым кончиком. Причина кроется в популярности таких процедур, как подтяжка лба, нитевой лифтинг. Подобная форма бровей позволяет создать эффект лифтинга, не ложась под нож. Чтобы примерить ее, нужен просто отличный фиксатор".

Венсан Кассель и Тина Кунаки

Как сделать укладку бровей более качественной?

Гель для можно наносить при макияже разными способами. Первый - как самостоятельное средство. Второй - поверх уже использованного карандаша или теней. Важно, чтобы первый тонирующий продукт успел полностью высохнуть - только после этого допускается наносить стойкий гель.

Удобно согнуть щеточку под выбранным углом.

Набрать гель на щеточку. Если брови густые и жесткие, для них может потребоваться немного больше средства.

Тщательно прочесать волоски, равномерно распределяя по ним гель. Он должно лечь от корней до кончиков бровей. Лучше всего сначала расчесывать волоски снизу вверх, а потом - сверху вниз.

Уложить брови в желаемой направлении и дать им полностью высохнуть.

Готово! Ваши брови идеальны. А чтобы на 100% быть уверенной в результате, убедитесь, что средство проверено.

woman.ru


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