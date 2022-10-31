31 октября 2022
Second skin: какие ботфорты стоит выбрать этой осенью?

Мода

10:55

  • 142
Second skin: какие ботфорты стоит выбрать этой осенью?
5 продуктов, которые полезнее всего есть именно зимой: они сделают тебя здоровее и красивее

Здоровье

30 октября 14:13

  • 349
5 продуктов, которые полезнее всего есть именно зимой: они сделают тебя здоровее и красивее
Что носят самые стильные девушки Лондона?

Мода

30 октября 11:45

  • 366
Что носят самые стильные девушки Лондона?

31 октября 2022 10:55

Second skin: какие ботфорты стоит выбрать этой осенью?

Мы долго ждали возвращения этой модели обуви на подиумы и в гардеробы. Молитвы стилистов были услышаны! Ботфорты сейчас везде. А все из чисто эстетических соображений: лучше высоких сапог эффектно удлиняют ноги разве что супероткрытые лодочки, которые вы, по очевидным причинам, не сможете позволить себе носить каждый день осени.

Выглядят ботфорты не только очень женственно, но еще и практично - в них и правда тепло. Иначе и быть не могло, учитывая большой тренд на экстремальной длины мини-юбки и платья. 

.elle.ru


Просмотров: 142

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

6 октября 16:00

  • 1 098
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 11:49

  • 1 432
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 10:04

  • 986
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью