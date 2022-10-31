Second skin: какие ботфорты стоит выбрать этой осенью?

Мы долго ждали возвращения этой модели обуви на подиумы и в гардеробы. Молитвы стилистов были услышаны! Ботфорты сейчас везде. А все из чисто эстетических соображений: лучше высоких сапог эффектно удлиняют ноги разве что супероткрытые лодочки, которые вы, по очевидным причинам, не сможете позволить себе носить каждый день осени.

Выглядят ботфорты не только очень женственно, но еще и практично - в них и правда тепло. Иначе и быть не могло, учитывая большой тренд на экстремальной длины мини-юбки и платья.

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