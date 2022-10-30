Что носят самые стильные девушки Лондона?

Лондонский район Челси великолепен в октябре и ноябре: уютные особнячки в красном кирпиче, листва под ногами и стильные кафе располагают к долгим вдумчивым прогулкам. Красавица Роузи Хантингтон-Уайтли оставила двоих детей с няней и отправилась на встречу с подругами. Девушка как всегда выглядела эффектно и стильно, несмотря на простоту ее образа.

Звезда надела темно-синие брюки, нейтральный белый топ и свободный тренч благородного песочного оттенка длины миди. В качестве яркого акцента 35-летняя Роузи взяла с собой алую сумку, что смотрелось немного по-французски: парижанки также обожают носить подобные аксессуары.

Несмотря на то, что Роузи пока не вернулась к добеременной форме, она выглядит блестяще. Натуральный русый блонд, лёгкий розовый румянец и пухлые губы - мы прекрасно понимаем, почему Джейсон до сих пор без ума от своей роскошной жены.

"Мои губы - моя визитная карточка, так что им я уделяю особенно много внимания. Разумеется, в первую очередь я использую скраб, чтобы удалить омертвевшую кожу. А когда под рукой его не оказывается, то можно просто потереть губы полотенцем - эффект тот же. И я всегда ношу в сумочке бальзам от Lucas' Papaw Ointment: он хорошо увлажняет, и на него не липнут волосы. А вот помадой я почти не пользуюсь: не люблю яркие губы, и они у меня от природы с красноватым оттенком". (Роузи о своих губах)

Напомним, что Роузи и Джейсон Стейтем впервые встретились на вечеринке в Лондоне в 2009 году. "Это была мгновенная химия", - вспоминала в одном из интервью Хантингтон-Уайтли. С тех пор они неразлучны. Пара обручилась в январе 2016-го, а спустя год на свет появился их первенец - сын Джек Оскар. В феврале 2022 года у пары родилась дочь Изабелла.

elle.ru