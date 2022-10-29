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Приянка Чопра доказывает, что цветочный принт актуален в любое время года

Вчера вечером репортеры заметили Приянку Чопру и Ника Джонаса на ужине в ресторане в Лос-Анджелесе. Компанию супругам составили братья Ника - Джо и Кевин Джонас.

Для вечера 40-летняя индийская актриса выбрала очень яркий и пестрый наряд. Приянка сделала ставку на розовое платье миди с цветочным принтом из коллекции итальянского бренда Giuseppe di Morabito. Образ она дополнила миниатюрной оранжевой сумкой с золотистой фурнитурой и мюлями в тон, усыпанными кристаллами. Наряд звезды дополнили золотые часы Bvlgari и браслеты.

Приянка Чопра доказывает, что цветочный принт актуален в любое время года

Приянка Чопра доказывает, что цветочный принт актуален в любое время года

Приянка Чопра доказывает, что цветочный принт актуален в любое время года

Приянка Чопра доказывает, что цветочный принт актуален в любое время года

elle.ru


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