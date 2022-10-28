Самая модная стрижка осени - как у Моники из сериала «Друзья»

Если посмотреть на последние коллекции дизайнеров, может создаться впечатление, что на модной арене безраздельно правят нулевые: низкая посадка, тотал-деним и прозрачные ткани не отпускают нас уже который сезон. Тем не менее, в списке трендов нашлось место и заметным маркерам других прошедших эпох, особенно 90-х. Стиль конца XX-го века нашел отражение скорее в бьюти-тенденциях, нежели в модных: оттого сейчас повсюду обесцвеченные брови и коричневые помады. Еще один тренд, который пришел к нам из девяностых, - объемная слоистая стрижка длиной чуть выше плеч. Точь-в-точь такая, как у одной из самых культовых героинь того времени - Моники Геллер из сериала "Друзья".

"Стрижка Моники", а именно так окрестили ее современные стилисты набрала небывалую популярность в TikTok. И, как бывает с большинством бьюти-тенденций, зарождающихся на просторах соцсети, довольно быстро стала большим трендом. В чем прелесть "стрижки Моники"? Во-первых, одна придает волосам эффектный объем. Слои стригутся таким образом, чтобы даже самые тонкие волосы выглядели пышными и живыми. Стрижка отлично подойдет как тяжелым прямым, так и пушистым кудрявым волосам: первым она придаст объема и легкости, а вторым - четкость и рельефность завитков. Единственное, что стоит иметь в виду, чтобы волосы лежали точь-в-точь, как у Моники, их необходимо укладывать. Тут никак не получится обойтись без эффективного средства для прикорневого объема и укладки феном. Впрочем, стрижка будет хорошо смотреться и без укладки: немного не так, как у любимой героини, но по-прежнему очень эффектно.

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