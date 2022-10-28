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В теплые дни сочетайте мини-юбку с лоферами, как это делает Эльза Хоск

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В теплые дни сочетайте мини-юбку с лоферами, как это делает Эльза Хоск
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28 октября 2022 16:03

В теплые дни сочетайте мини-юбку с лоферами, как это делает Эльза Хоск

В сентябре Эльза Хоск запустила свой бренд Helsa Studio. Марка специализируется на универсальных и базовых предметах одежды, которые легко сочетаются между собой. Сегодня 33-летняя модель анонсировала новый дроп с помощью стильного и эффектного образа.

Эльза выбрала для солнечного осеннего дня в Нью-Йорке короткую юбку в складку бледно-синего оттенка, объемную хлопковую рубашку с очень длинными рукавами и черные лоферы на платформе. Образ она дополнила очаровательными белыми носочками, белой сумкой The Row Halfmoon и футуристичными солнцезащитными очками.

Подобное сочетание отсылает к образам выпускниц старших классов. Экстремальная длина юбки удачно подчеркивает длинные и стройные ноги. Если ваши параметры далеки от модельных, то белые носочки средней длины стоит заменить на короткие черные, чтобы не укорачивать ноги контрастными аксессуарами.

В теплые дни сочетайте мини-юбку с лоферами, как это делает Эльза Хоск

В теплые дни сочетайте мини-юбку с лоферами, как это делает Эльза Хоск

elle.ru


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