Пэрис одобряет: лучшие костюмы на Хеллоуин в стиле нулевых

От Бритни Спирс в школьной форме до Меган Фокс в роли одержимой демоном красотки.

Сегодня ностальгии в моде хоть отбавляй: девушки практически игнорируют новые тренды, с головой окунаясь в прошлое. Кинематограф этому только способствует - столько ремейков и премьер сиквелов легендарных фильмов и сериалов мы не видели давно, начиная от "Секса в большом городе" и заканчивая новой "Сплетницей". Совсем скоро наступит праздник, который позволит на сто процентов предаться воспоминаниям о культовой эпохе 2000-х - Хеллоуин.

Канун Дня Всех Святых - идеальный повод, чтобы перевоплотиться в одного из знаковых героев родом из двухтысячных. "Тело Дженнифер", "Из 13 в 30", "Дрянные девчонки" - недостатка в идеях для костюмов нет. Особенно если учитывать, что к ним постоянно добавляются новые варианты: спортивный костюм из "Игры в кальмара", маска на лицо как у Ким Кардашьян от Balenciaga и многие другие. Однако в этом году советуем обратить внимание именно на нулевые.

В преддверии Хеллоуина мы собрали самые модные и знаковые наряды героев кино и деятелей поп-культуры. Относитесь ли вы к этому празднику всерьез или нет, устроить тематическую вечеринку с друзьями - всегда хорошая идея. Так что записывайте идеи.

Меган Фокс в фильме "Тело Дженнифер"

Дженнифер Чек из фильма "Тело Дженнифер" является одним из самых узнаваемых персонажей в портфолио Меган Фокс. Образ по-настоящему роковой красотки-убийцы настолько запомнился всем, что ежегодно на Хеллоуин девушки перевоплощаются в эту героиню. Однако большинство из них выбирают для себя наряд, состоящий из розового худи с сердечками и джинсов-скинни, незаслуженно игнорируя другой образ Дженнифер. Мы говорим о комплекте из белого пуховика и джинсовой мини-юбки, в котором Чек ходила на концерт, где ее и принесли в жертву. Вы только посмотрите, какая она милая в этом окровавленном аутфите.

Любой наряд из клипов Бритни Спирс

В этот Хеллоуин предлагаем не забывать о поп-принцессе нулевых Бритни Спирс. Для эффектного костюма на вечеринку в канун Дня Всех Святых предлагаем выбрать любой клип Бритни. Так, например, поступила Хейли Бибер в прошлом году - ей приглянулся аутфит школьницы из видео на трек One More Time.

Пэрис Хилтон навсегда

Ну какая вечеринка в стиле нулевых без Пэрис Хилтон? Правильно, какая-то посредственная. Для самых дерзких и отвязных девчонок мы оставляем именно вариант с перевоплощением в главную икону нулевых. Все, что вам понадобится, это розовый спортивный костюм (она бы выбрала Juicy Couture или adidas), блеск для губ, солнцезащитные очки, меховые тапочки и огромный запас уверенности в себе. И не забудьте чихуахуа.

Памела Андерсон

Пару месяцев назад мир увидел сериал "Пэм и Томми", который рассказывает историю брака Памелы Андерсон и барабанщика Mötley Crüe Томми Ли. Короткий байопик раскрывает подробности семейной жизни, омраченной из-за утечки заснятого в 1995-м звездами хоум-видео интимного характера. Популярность к личности Андерсон значительно увеличилась за последние годы, а после премьеры сериала и вовсе побила все рекорды. Кстати, идею перевоплощения в один из знаменитых образов Пэм в 2020 году в честь Хэллоуина воплотила в жизнь Кендалл Дженнер - и это было незабываемо. Готовы переодеться в кожу, выщипать брови и перекраситься в блонд? Тогда этот костюм - ваш.

Миссис Смит

Еще одна культовая героиня, которая заслуживает стать хеллоуинским образом. Героиня Джоли из "Мистера и миссис Смит" - для тех, кто любит опасные и провокационные вещи. Минимум улыбок, максимум соблазнения. Кто знает, может, во время вечеринки вы встретите своего мистера Смита?

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