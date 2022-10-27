Как выглядеть дорого в простом свитере: 5 беспроигрышных сочетаний

Трикотаж - неизбежная и необходимая категория покупок на осень. Но как и с чем его носить? Зачастую варианты сочетаний исчерпываются простыми джинсами и удобными кроссовками, из-за чего свитеры имеют репутацию чего-то базового и даже скучного. Но мы готовы поспорить. Рассказываем, с чем носить простой свитер, чтобы выглядеть благородно и "дорого".

С белыми джинсами

Иногда нужно заменить лишь одну небольшую деталь, чтобы образ сложился. Например, простые голубые джинсы на более аристократичные белые. Это сразу сделает образ более цельным, благородным и "дорогим". При этом оттенок свитера не так уж важен: белые джинсы стерпят все - и ко всему отлично подойдут. Возьмите на заметку.

С шелковой юбкой

Юбка длины миди или макси из струящегося шелка или атласа тоже способна преобразить даже такую простую вещь, как трикотажный свитер. Дополните это комбо сапогами на высоких каблуках, сумкой простой формы и броскими украшениями - и "дорогой" образ готов.

С яркими аксессуарами

Оживить базовый образ могут и яркие аксессуары. Главное правило: яркая сумка должна быть простой, благородной формы. Тогда все сложится: аксессуар свяжет все части образа между собой и заставит простой свитер выглядеть "дорого".

С брюками с высокой посадкой

Сделать образ "дорогим" и насыщенным поможет и такая деталь, как брюки с высокой посадкой и складками на талии. Это отличная и комфортная альтернатива джинсам - и просто базовая вещь, которая пригодится на каждый день.

На плечах

Еще один способ "дорого" носить свитер - накинув его на плечи, как шарф. Поверх жакеты, пальто или тренча. Это придаст образу небрежности и того самого парижского шика, в поисках которого находятся все модницы - даже те, кто не верит в стереотипы и стилистические клише.

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