27 октября 2022
Два поколения супермоделей: Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид на вечере в Катаре

Мода

11:31

  • 18
Два поколения супермоделей: Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид на вечере в Катаре
Названы семь продуктов, запускающих молодость

Здоровье

10:23

  • 156
Названы семь продуктов, запускающих молодость
Эксперты перечислили опасные косметологические услуги

Здоровье

09:46

  • 159
Эксперты перечислили опасные косметологические услуги

27 октября 2022 11:31

Два поколения супермоделей: Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид на вечере в Катаре

Знаменитости, модели и инфлюенсеры со всего мира прибыли в Доху на престижную модную премию Fashion Trust Arabia. Лауреатов церемонии объявят уже сегодня вечером. В рамках события в Катаре открылось сразу несколько выставок, посвященных миру моды.

Вчера супермодели Белла Хадид и Наоми Кэмпбелл были замечены вместе на экспозиции Baghdad: Eye's Delight в Музее исламского искусства. Обе выбрали роскошные наряды французского модного Дома Schiaparelli.

52-летняя британская супермодель сделала ставку на облегающий комбинезон с замысловатыми узорами и импровизированным парео на талии. Образ она дополнила массивными браслетами, босоножками с прозрачным каблуком и серьгами с бриллиантами.

Два поколения супермоделей: Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид на вечере в Катаре

Белла вышла в свет в черном облегающем костюме, состоящем из юбки длины миди и жакета с V-образным декольте. Обе вещи были декорированы крупными золотыми пуговицами.

Два поколения супермоделей: Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид на вечере в Катаре

Необычный головной убор - черный капор - добавил наряду драматичности. Волосы девушка зачесала назад в гладкий низкий пучок. Образ завершили туфли Schiaparelli с массивными золотистыми деталями, квадратным мыском и шнуровкой. Яркий макияж с акцентом на темные смоки-айс подчеркнул красивый разрез глаз Беллы. Ровный матовый тон, персиковые румяна и помада естественного оттенка стали завершением бьюти-образа 26-летней модели.

Два поколения супермоделей: Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид на вечере в Катаре

elle.ru


Просмотров: 33

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

6 октября 16:00

  • 1 058
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 11:49

  • 1 394
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 10:04

  • 948
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью