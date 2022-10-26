26 октября 2022
Джиджи Хадид в роскошной вельветовой «двойке» с глубоким декольте

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Джиджи Хадид в роскошной вельветовой «двойке» с глубоким декольте
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Джиджи Хадид в роскошной вельветовой «двойке» с глубоким декольте

Вельвет - любимый "осенний" материал всех без исключения дизайнеров. Каждый из них хоть раз включал эту мягкую ткань в свои коллекции, а потому вельвет по праву может считаться бессменным трендом. Это и понятно: во-первых, он теплый и уютный (что спасает во время холодов), а во-вторых, по-настоящему роскошный. Чтобы доказать это, не нужно далеко ходить - просто посмотрите на новый образ супермодели Джиджи Хадид.

Папарацци заметили звезду на выходе из ее нью-йоркских апартаментов. Выбор знаменитости пал на безупречный костюм оттенка электрик с двубортным жакетом и широкими брюками, который она дополнила белыми лодочками, коричневой квадратной сумкой и классической белой рубашкой. Фанаты сразу же предположили, что Джиджи отправилась на свидание с Леонардо Ди Каприо, но все оказалось куда менее романтично - Хадид стала гостьей премии WWD Honors Awards 2022.

Блондинки предпочитают электрик: Джиджи Хадид в роскошной вельветовой

Блондинки предпочитают электрик: Джиджи Хадид в роскошной вельветовой

Блондинки предпочитают электрик: Джиджи Хадид в роскошной вельветовой

Напомним, слухи о том, что Джиджи встречается с голливудским актером, появились в начале сентября после заявления неких инсайдеров. Зарубежные СМИ писали, что Лео "нацелился на Джиджи Хадид" вполне серьезно. Несмотря на то, что супермодели исполнилось 27 лет и у нее есть ребенок (если помните, Ди Каприо не заводит отношений с девушками старше 25). Первое время красотка не принимала ухаживания актера. "Они дружат, но она не хочет ничего романтического с ним прямо сейчас", - заявляли знакомые модели в New York Post. 

elle.ru


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