«Глазированные» губы: как Хейли Бибер вернула в моду коричневый карандаш для губ

Если вы следите за трендами Tiktok, то наверняка уже не раз встречались с тенденцией "глазированных" губ, которую ввела Хейли Бибер. Модель опубликовала в своих соцсетях короткий ролик, где показывает подписчикам, как повторить ее "фирменный" макияж губ, состоящий из темного коричневого карандаша (им необходимо обвести губы и немного растушевать) и прозрачного глянцевого бальзама. Последний, разумеется, из коллекции косметического бренда модели Rhode, а вся история с "глазированными" губами (а также ногтями и лицом) - не более, чем попытка Бибер прорекламировать свое детище. Вот только вместо восторгов по поводу своей маркетинговой стратегии, Хейли получила волну обвинений в культурной апроприации.

Дело в том, что комбинация из темно-коричневого карандаша и прозрачного блеска десятилетиями применялась чернокожими и латиноамериканскими женщинами. И дело было вовсе не в моде, а в отсутствии на косметическом рынке продуктов для темной кожи в принципе. Сейчас нам трудно это представить: помады и блески для губ выходят в десятках самых разных цветов, а количество доступных оттенков тональных средств и вовсе не поддается исчислению. Однако так было не всегда. Еще в не столь далекие от нас 90-е и даже 00-е, темнокожим женщинам было очень тяжело найти в магазинах подходящие им оттенки помад, поэтому они стали подводить губы темным карандашом (он кстати, очень часто предназначался для глаз или бровей, потому что для губ таких оттенков тоже не делали), а сверху покрывать прозрачным блеском. Этот макияж стал визитной карточкой многих звезд того времени: от Бейонсе, Иман и Эрики Баду до Холли Берри и Наоми Кэмпбелл.

Если вам показалось, что Хейли Бибер осуждают за повторение макияжа, популярного у темнокожих, - это не так. Культурная апроприация - это всегда не про копирование, а про стирание контекста. Сейчас на просторах соцсетей, макияж с темным карандашом и блеском известен исключительно как "глазированные губы Хейли Бибер", и это не удивительно: большинство фанатов модели даже не застали те времена, когда этот макияж носили все без исключения темнокожие знаменитости. Значит ли это, что от макияжа стоит отказаться? Конечно, нет. Это очередная тенденция 90-х, которая находится сейчас на пике популярности вместе с синими тенями и шоколадными помадами. И если она вам нравится, использовать ее в макияже стоит как можно чаще, пока девяностые на модной арене не сменила какая-нибудь еще эпоха. Просто стоит помнить, что Хейли Бибер его не изобретала.

thesymbol.ru