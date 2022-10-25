В цвете фисташкового крема: Ева Лонгория в облегающем платье Victoria Beckham - ФОТО

"Отчаянная домохозяйка" Ева Лонгория в платье, которое красиво подчеркивает достоинства фигуры

Настоящая подруга честно скажет, насколько классно сидит на вас платье, и стоит ли его покупать. Так известная 47-летняя актриса не ошиблась ни с выбором подруги, ни с выбором платья. Любимый дизайнер и по совместительству подруга звезды - 48-летний дизайнер Виктория Бекхэм и одела Лонгорию в женственное платье Victoria Beckham нежного фисташкового оттенка.

Платье гармоничного цвета, кроме того платье заслуживает внимание из-за удачного кроя: облегающий силуэт и деликатная драпировка по бокам подчеркивает тонкую талию и округлые бедра красотки. Яркая брошь в виде пера на рукаве - эффектный и кокетливый аксессуар.

elle.ru