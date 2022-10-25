25 октября 2022
Свадебное платье из латекса и «оперные» перчатки: мода бросила вызов невестам

Мода

13:14

  • 190
Свадебное платье из латекса и «оперные» перчатки: мода бросила вызов невестам
В цвете фисташкового крема: Ева Лонгория в облегающем платье Victoria Beckham <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

12:28

  • 144
В цвете фисташкового крема: Ева Лонгория в облегающем платье Victoria Beckham - ФОТО
На замену лоферам и кроссовкам: какую обувь купить на позднюю осень

Мода

11:51

  • 110
На замену лоферам и кроссовкам: какую обувь купить на позднюю осень

25 октября 2022 12:28

В цвете фисташкового крема: Ева Лонгория в облегающем платье Victoria Beckham - ФОТО

"Отчаянная домохозяйка" Ева Лонгория в платье, которое красиво подчеркивает достоинства фигуры

Настоящая подруга честно скажет, насколько классно сидит на вас платье, и стоит ли его покупать. Так известная 47-летняя актриса не ошиблась ни с выбором подруги, ни с выбором платья. Любимый дизайнер и по совместительству подруга звезды - 48-летний дизайнер Виктория Бекхэм и одела Лонгорию в женственное платье Victoria Beckham нежного фисташкового оттенка.

Платье гармоничного цвета, кроме того платье заслуживает внимание из-за удачного кроя: облегающий силуэт и деликатная драпировка по бокам подчеркивает тонкую талию и округлые бедра красотки. Яркая брошь в виде пера на рукаве - эффектный и кокетливый аксессуар.

elle.ru


Просмотров: 144

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

6 октября 16:00

  • 1 030
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 11:49

  • 1 368
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 10:04

  • 923
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью