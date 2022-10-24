3 способа сделать френч минималистичным

Нюдовый лак

Белоснежные или цветные "кончики" френча создают слишком большой контраст и ногти могут выглядеть слишком ярко. Чтобы этого избежать, ногти стоит покрыть нюдовым лаком. Он может быть с розоватым подтоном или ближе к карамельному. Главное, чтобы оттенок не сильно контрастировал с ногтевой пластиной. Еще один вариант - изменить порядок нанесения лака. В классическом французском маникюре ноготь сначала покрывается нюдовой базой, а затем, поверх нее, рисуется белый контрастный кончик. В же попробуйте сделать все в точности наоборот: необходимо сначала нанести белый лак (обычно используется не белоснежный, а молочный или цвета слоновой кости), а только потом густая, полупрозрачная нюдовая база. Ее цвета недостаточно, чтобы полностью перекрыть яркий кончик, однако контраст между ним и остальной поверхностью ногтя становится гораздо менее заметным.

Полупрозрачный глиттер

Еще один эффектный вариант - нанести на френч сверху полупрозрачный глиттер. Вместо лаков с густым покрытием и большим количеством блесток, выбирайте более "легкие" варианты. Чтобы блестки легли на френч, уменьшили контраст, но не перекрыли дизайн полностью.

Френч-омбре

В этом сезоне на модную арену вернулся старый новый нейл-тренд - градиентный маникюр. Этот дизайн с растяжками цвета был на пике популярности в середине 2010-х, а теперь снова захватил первенство среди трендов и наши сердца. Если яркие варианты омбре вам не по вкусу, попробуйте сделать ультрамодный френч-омбре. Для этого необходимо сделать растяжку цвета от белого до нюдового с кончика ногтя к его основанию.

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