Как носить свитер-оверсайз, чтобы он не украл вашу стройность

Какой бы трендовой не была одежда, у нее есть одно очень коварное качество - она умеет обманывать. Никогда не знаешь, как на тебе будет сидеть та или иная вещь. Правильно подобранный наряд стройнит, а неправильный - добавляет несколько лишних килограммов как раз в том месте, где они совсем не нужны, например, в талии или в бедрах. К сожалению, ни мужчины, ни женщины не застрахованы от подобных конфузов, и потому всем стоит обратить внимание на свой гардероб и научиться виртуозно распознавать вещи-обманки.

Осенью главным троянским конем в вашем гардеробе может стать свитер-оверсайз. Эта вещь способна как уничтожить, так и максимально улучшить ваш теплый look. Существует заблуждение, что эта одежда смотрится отлично только на хрупких девушках. Дамы со средним телосложением тоже могут носить оверсайз, если им это комфортно. Однако все любители мешковатой одежды должны помнить пару правил, если не хотят визуально добавить себе лишние килограммы.

Свободный крой

Облегающий низ

Под свободным кроем мы имеем в виду отсутствие резинок. Когда ваш свитер снизу и на рукавах оснащен резинками, это создает эффект "шаровара" - как у брюк Джинна из лампы. Такой фасон испортит даже самую точеную фигурку, создавая иллюзию полноты. Вместо этого выбирайте экземпляры со свободным низом и не обтягивающими кисти широкими рукавами.

Облегающий низ - джинсы скинни, легинсы или даже юбка-карандаш - могут значительно спасти положение. Отточив свои нижние формы, вы сможете не боясь надеть свободный верх: обтягивающие ноги вещи создадут нужный контраст, который подчеркнет все достоинства. И не забудьте добавить к этому сапоги-трубы!

Заправить внутрь

Большинство из нас не раз прятали полы верхней одежды в брюки, но проделывали это с блузками или тонкими лонгсливами. Такой способ интересен тем, что позволяет подчеркнуть стройность фигуры, демонстрирует ее достоинства. Заправлять свитер тоже можно, но если только он не слишком длинный и плотный. Если заправить не весь низ, а какую-то часть одежды, получится красивый прием, который подчеркнет талию. Можно, например, спрятать в джинсах перед или бок изделия. Помните, что если вы заправите в джинсы или брюки очень толстое изделие, это лишь усугубит ситуацию.

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