Фэшн-уловки советских женщин: как они одевались модно, когда ничего не было - ФОТО

До определенного момента считалось, что в СССР моды нет. И, в отличие от секса, ее действительно не было. Женщинам приходилось прикладывать максимум усилий, чтобы выглядеть красиво - ведь полки магазинов пустовали!

Сегодня, когда можно смело заявлять о переизбытке одежды, обуви и аксессуаров на прилавках бутиков и в наших гардеробах, сложно поверить в то, что каких-то 50-60 лет назад наши бабушки и мамы не могли себе позволить купить новое платье или очередную пару сапог.

"Советская эпоха с самых первых ее лет - это эпоха нелюбви советской власти к советской женщине", - этими словами знаменитый историк моды Александр Васильев описывал удручающую ситуацию с одеждой в стране: просто прийти в магазин и купить красивое платье или пальто было невозможно.

В условиях тотального дефицита женщины носили туфли на размер больше или на размер меньше (какие уж успеют ухватить), подкладывая кусок ваты или заклеивая пятки, чтобы не стереть ноги в кровь. Спускали все деньги на услуги портних в ателье (хорошая закройщица была на вес золота) или же шили сами: сначала по образцам из журнала "Кройка и шитье", а чуть позже переключились на немецкую Burda Moden.

Проявляя недюжинные дизайнерские способности, жительницы СССР создавали модные вещи с помощью подручных средств: стильное платье-солнце - из рубашки отца или мужа, рюши на блузе - из кружевных оборок на подушках, колготки - из чулок, пришитых к трусам.



В те времена ходила шутка о том, что быть красивой советской женщине помогал разве что строго рекомендованный всем оптимизм. "И максимум выдумки", - добавили бы мы.

Платья шились из занавесок, павлопосадских платков, иногда даже из мужских маек. К подобным ухищрениям прибегали не только обычные женщины, но и те, кто уже был знаменит. "Я помню, что у меня была из занавески юбка в красную полоску и блузка с гигантским вырезом. В этом наряде я даже появилась на страницах журнала "Советское радио и телевидение", - вспоминала Татьяна Веденеева.

"Мой первый самый любимый костюм для выступления, который мне сшили, - розовый фрак. Потом я только узнала, их чего он был сделан. Это была ткань для бюстгальтеров!" - делилась со смехом Анне Вески.

Каждая женщина знала несколько секретов, как продлить жизнь своих драгоценных колготок, которые в те времена были настоящим дефицитом. Например, дать им полежать в морозилке для того, чтобы они стали прочнее.



Если чулочное изделие рвалось или пускало стрелку, это была целая трагедия, но никто не собирался его выбрасывать. В продаже имелось специальное устройство для поднятия петель, напоминающее вязальные крючки. Те колготки, что невозможно было реанимировать, оставляли, чтобы носить под брюки.

А как вам такой хак? Если на одной "ноге" появлялась стрелка, ее отрезали и ждали момента, когда на вторых колготках порвется другая "нога". После целые части сшивались и вуаля - новая пара готова!



Долгие годы в ходу был прием, появившийся еще в военные годы, когда химическим карандашом рисовали на ноге полоску, которая напоминала шов чулка. Актриса Ольга Аросева вспоминала, как покупала красный стрептоцид, разводила его в воде, мазала ноги, которые приобретали оранжево-бежевый оттенок, гримом рисовала черные швы и так ходила до поздней осени.

Особым шиком лет тридцать назад считались джинсы-варенки. Настоящие можно было достать только через фарцовщиков и за бешеные деньги, поэтому в ход шли подручные средства. Уверены, все, кто в те времена экспериментировал на кухне, вспомнили сейчас и огромный бак с водой, который ставился на плиту, и едкий запах хлорки или отбеливателя, после кипячения в которых в комнате было нечем дышать



Дальше - больше. Джинсы, уменьшившиеся после подобных "процедур" на размер, а то и два, приходилось натягивать с мылом, застегивать лежа. Иногда модницы забирались в ванну с горячей водой прямо в брюках из денима, чтобы ткань идеально села по фигуре.

В Сети можно найти информацию о том, что столь модные в семидесятые деревянные сабо поначалу создавались в подпольных цехах на юге страны, где мастера делали их из обычной древесины и украшали узорами с помощью прибора для выжигания. Сосна, кожзаменитель, гвозди - и вы в тренде!

Это может прозвучать смешно, но в Советском Союзе женщины были счастливы иметь хотя бы парочку пакетов - самых обычных, полиэтиленовых. К ним относились очень бережно: стирали, заклеивали изолентой, зашивали на швейной машине. А некоторые женщины даже использовали пакеты вместо сумок.

В конце 1950-х в столице прошла выставка чешского стекла, и перед советскими женщинами впервые открылся завораживающий мир бижутерии. Оценили эти изделия далеко не сразу, а пока многие мастерили себе бусы из... персиковых косточек. Почему именно они? Потому что у них, по свидетельствам модниц тех лет, была интересная поверхность (с уникальными бороздками), и их достаточно просто было проколоть шилом, чтобы вставить шнурок. Каждая косточка высушивалась, шлифовалась и покрывалась лаком для ногтей. Присмотритесь к фотографиям своих мам и бабушек, может быть, они тоже занимались подобным фруктовым дизайном?

Изобретательность советских женщин не знала границ. Если бусы делали из персиковых косточек, то модные клипсы мастерили из пуговиц. Застежка крепилась к пластиковой детали с помощью иглы, нагретой на огне, и чаще всего украшалась приклеенными блестками. Вблизи смотрелось не особо красиво, но издалека могло сойти за столь желанные стразы Swarovski.

woman.ru